BMW 540d xDrive Touring im Dauertest: Wie zuverlässig ist BMWs großer Diesel-Kombi?

Dieser Artikel wächst mit dem Kilometerstand des BMW 540d xDrive Touring. Die neuesten Einträge stehen immer ganz oben, ältere wandern somit nach unten. Über das ausklappbare Inhaltsverzeichnis können Sie schnell zwischen den einzelnen Kapiteln wechseln.

Das ist der Dauertest-Kandidat BMW 540d xDrive Touring 02.12.2024, KM 3.707, Marcus Peters

Freudig haben wir den BMW erwartet. Unsere Freude erklärt sich recht einfach: Ein Kombi ist die wohl cleverste Erfindung unter den Karosserieformen, weil er die Vorteile einer fahraktiven, komfortablen Limousine mit denen eines geräumigen Transporters besser vereint als jede andere Variante. Und ein Reihensechszylinder-Diesel kombiniert Sparsamkeit samt bulligem Durchzug mit Wohlklang.

Beides liefert der 540d bereits serienmäßig. Zusätzlich wurde in unseren Testwagen für 103.270 Euro noch das Travelpaket mit Komfortzugang via Smartphone oder -watch sowie Tablet-Haltern an beiden Rücksitzlehnen hinein geordert. Weiterhin das Innovationspaket mit den "Curved" genannten, aneinandergefügten Displays für die Instrumente und die Darstellung der Infotainment-Funktionen sowie das in die Frontscheibe projizierende Head-up-Display.

Außerdem bringt unser Touring das M-Sportpaket samt M-Sportbremse mit, zusätzlich 21-Zoll-Räder. Allerdings nicht das straffe M-Sportfahrwerk. Es wäre zwar (möglicherweise) dem Herumkurven zuträglich, doch das spielt bei Luxuskombis nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr sind sie für die Langstrecke konstruiert. Und auf ihr möchte man so viel Federungskomfort verspüren wie möglich. Wie viel das adaptive Fahrwerk Professional unseres Testwagens hier bietet, werden wir während der 100.000 Kilometer klären.