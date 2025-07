Siebensitzer-SUV im Vergleich: Neue Mitsubishi Destinator gegen die Konkurrenz aus Europa

Mit dem Destinator bringt Mitsubishi einen siebensitzigen SUV auf den Markt, der hauptsächlich für Südostasien und andere Schwellenregionen gedacht ist. Kein Hybrid, kein Allrad, dafür robuste Optik, ein großer Innenraum und ein klarer Fokus auf einfache Technik. Doch wie schlägt sich der Newcomer im Vergleich zu zwei etablierten europäischen Modellen: dem Volkswagen Tiguan Allspace und dem Peugeot 5008? Schauen wir uns die technischen Daten mal genauer an.

Der Mitsubishi Destinator misst 4,68 Meter in der Länge, bietet einen Radstand von 2,82 Meter und eine Fahrzeughöhe von 1,78 Meter. Damit liegt er leicht unterhalb des Peugeot 5008 mit 4,79 Meter und einem Radstand von 2,90 Meter. Der VW Tiguan Allspace ordnet sich mit 4,73 Meter Länge dazwischen ein. Sein Radstand ist mit 2,79 Meter hier am kürzesten.

Unter der Haube des Mitsubishi arbeitet ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit 163 PS und 250 Nm Drehmoment. Das Aggregat nutzt den Atkinson-Zyklus zur Effizienzsteigerung bei Teillast und ist an ein stufenloses CVT-Getriebe gekoppelt. Den Vortrieb übernimmt ausschließlich die Vorderachse, eine Allradvariante ist nicht vorgesehen.

Peugeot setzt auf das sogenannte i-Cockpit mit optional bis zu 21-Zoll-Bildschirm, digitalem Kombiinstrument und zahlreichen Personalisierungsoptionen. Auch der VW Tiguan Allspace bietet ein volldigitales Cockpit, Touchscreen-Bedienung und umfangreiche Fahrerassistenzsysteme inklusive IQ.Light-Matrix-LED-Technologie. Der Mitsubishi punktet mit sinnvoller Sitzlogik, gutem Stauraum und praxisnahen Details. In puncto Bedienphilosophie und Digitalisierung liegen Peugeot und VW jedoch klar vorn.

Das Fahrwerk des Destinator kombiniert eine MacPherson-Vorderachse mit einer Torsionslenker-Hinterachse – technisch einfach, aber robust. Die Abstimmung wurde laut Hersteller auf schlechte Straßen in Südostasien angepasst. Fünf Fahrmodi – von "Tarmac" bis "Mud" – beeinflussen Traktionskontrolle, Lenkung und Motorcharakteristik.

In 5008 und Tiguan Allspace kommen ebenfalls MacPherson-Federbeine an der Vorderachse zum Einsatz, die Hinterachse ist je nach Motorisierung unterschiedlich ausgelegt – beim Tiguan optional mit Mehrlenkerachse. Beide setzen auf deutlich mehr Assistenzsysteme und adaptive Dämpfung in höherpreisigen Versionen.