Opel-Zukunft: Nächster Astra wird ein Crossover

Im Rahmen des Stellantis Investor Day Ende Mai 2026 hatte Opel seine Zukunft bis zum Jahr 2030 bereits grob skizziert. Jetzt schiebt Opel-Chef Florian Huettl weitere Infos nach.

Zu den Newcomern gehören die jeweils nächste Generation der Bestseller Opel Astra und Opel Corsa sowie der kürzlich angekündigte neue Elektro-SUV im C-Segment, der in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Stellantis-Partner Leapmotor entsteht. Ebenfalls noch bis 2030 soll eine Neuauflage des Mokka kommen. Darüber hinaus wird Opel in weitere Modelle des bestehenden Portfolios investieren. An ein Opel-Derivat der neuen Stellantis-Kleinstwagenfamilie, aus der unter anderem der neue Citroen 2CV hervorgehen soll, hat bei Opel keine Priorität.

Astra wohl als Crossover und als Kombi Jetzt ist klar, dass auch der nächste Opel Astra in Rüsselsheim entworfen, entwickelt und gebaut wird. Als technische Basis für den neuen Astra dient die neue STLA One-Plattform von Stellantis. Für die wurde bereits LFP-Batterietechnologie und eine 800-Volt-Architektur bestätigt. Die darauf aufbauenden Modelle bieten also mit Sicherheit mehr Ladeleistung und größere Reichweiten als die aktuellen E-Modelle auf der CMP-Plattform.

Kommen wird die achte Generation des Bestsellers vermutlich erst Ende des Jahrzehnts. Als gesichert gilt eine rein elektrische Antriebsvariante. Allerdings erlaubt die neue Plattform auch andere Antriebsformen. Opel will hier alle Optionen prüfen. PHEV-Versionen gelten als sehr wahrscheinlich, wobei wohl noch nicht klar ist, ob der Verbrenner an Bord als echter Antrieb oder nur als Range Extender fungieren soll.

Nur noch eingeschränkte Optionen könnte es allerdings bei den Karosserievarianten geben. Wie Florian Huettl gegenüber britischen Medien erklärt, stehe hinter der klassischen Schrägheck-Version ein Fragezeichen. Hier wandere die Kundschaft verstärkt zu SUV-Modellen ab. Für den neuen Astra drängt sich damit eine Crossover-Version ins Rampenlicht. Als sicher gilt dagegen eine Kombi-Version des neuen Astra. Denkbar wäre eventuell noch eine Crossover-Version.

Ebenfalls auf der neuen STLA One-Plattform aufbauen werden die nächste Generation des Corsa und wohl auch der neue Opel Mokka oder dessen Nachfolger.

Ganz anders der kommende Elektro-SUV für das C-Segment. Hier kommt der technische Unterbau von Leapmotor. Die Entwicklung findet in China und in Deutschland statt, das Design wird in Rüsselsheim entworfen. Gefertigt wird das neue Modell, das sich neben Frontera und Grandland einsortiert, schließlich im spanischen Saragossa. Kommen soll der noch namenlose SUV ab 2028.