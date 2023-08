Brabus 600: Der Range Rover aus Bottrop

Das neue Portfolio widmet sich In- und Exterieur sowie natürlich der Antriebstechnik. Bleiben wir zunächst bei der Technik. Dem aufgeladenen 4,4-Liter-Achtzylinder im Range Rover P530 verhilft ein Zusatzmodul zur Motorsteuerung zu einer Leistungsspritze von 70 PS und 50 Nm. Die neuen Kennfelder für Zündung und Einspritzung sowie der angehobene Ladedruck setzen im V8 600 PS und 900 Nm Drehmoment frei. Damit beschleunigt der getunte Luxus-SUV in 4,5 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt elektronisch auf 250 km/h limitiert.

Mehr Fahrdynamik versprechen auch die Modifikationen im Fahrwerksbereich. Ein weiteres zusätzliches Steuergerät für die Luftfederung senkt die Karosserie und damit den Schwerpunkt um 20 Millimeter ab. Die Querdynamik soll steigen, der Fahrkomfort dabei aber voll erhalten bleiben. Ergänzend steckt Brabus dem Range Rover hauseigene, geschmiedete Leichtmetallfelgen in die Radläufe. Zur Wahl stehen vier verschiedene Designs in 23 oder 24 Zoll Durchmesser. Das Fotomodell ist rundum mit Monoblock ZV-Felgen im 20-Speichen-Design und Zentralverschlussoptik im 24-Zoll-Format ausgestattet. Die montierten Reifen treten in der Dimension 295/35 an.