AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Kompakt
Tuning

Der Cupra Born mit H&R Tieferlegungsfedern

Anzeige

So geht’s richtig gut
Der Cupra Born mit H&R Tieferlegungsfedern

Die Fahrwerksspezialisten von H&R sorgen für mehr Fahrdynamik und eine messerscharfe Optik, ganz im Spirit der Cupra-Marken-Ideologie.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.02.2026
Als Favorit speichern
Cupra Born mit H&R Tieferlegungsfedern
Foto: H&R

Die technische Basis ist ein VW ID.3, doch die Fachpresse attestiert dem Cupra-Pendant "Born" deutlich mehr Sportsgeist als seiner Wolfsburger Konzernschwester. Die Form mag polarisieren, doch das Markenimage punktet allerorten. Und spätestens, seitdem der Cupra Born GTX Einzug gehalten hat, kommt zum sportlichen Image auch noch ordentlich Schub ins Spiel.

So oder so, die passenden Tieferlegungsfedern der Fahrwerksspezialisten von H&R schärfen Dynamik und Optik spürbar nach und sind eine echte Option!

Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt neben direkterem Einlenkverhalten und reduzierter Karosseriebewegung für den perfekten Stand der schicken Alus in ihren Radhäusern. Der Fahrkomfort bleibt dennoch langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau.

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert, lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für den Cupra Born (Elektrofahrzeug), Typ K1, 2WD, inkl. adaptiver Dämpfer, inkl. Facelift 2024, ab Baujahr 2021

Tieferlegungsfedern für Cupra Born 45/58/60
Art. Nr.:28625-1
Tieferlegung: VA / HA ca. 30 mm
Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)

Tieferlegungsfedern für Cupra Born VZ, ab Baujahr 2024
Art. Nr.: 28625-4
Tieferlegung: VA / HA ca. 20 mm
Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)

Tieferlegungsfedern für Cupra Born 77, inkl. e-boost, ab Baujahr 2024
Art. Nr.: 28625-4
Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm
Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert
Verbreiterung: ab 16 mm (pro Achse)
Preis (UVP): 104,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)