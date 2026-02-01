Der Cupra Born mit H&R Tieferlegungsfedern

Die technische Basis ist ein VW ID.3, doch die Fachpresse attestiert dem Cupra-Pendant "Born" deutlich mehr Sportsgeist als seiner Wolfsburger Konzernschwester. Die Form mag polarisieren, doch das Markenimage punktet allerorten. Und spätestens, seitdem der Cupra Born GTX Einzug gehalten hat, kommt zum sportlichen Image auch noch ordentlich Schub ins Spiel.

So oder so, die passenden Tieferlegungsfedern der Fahrwerksspezialisten von H&R schärfen Dynamik und Optik spürbar nach und sind eine echte Option!

Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt neben direkterem Einlenkverhalten und reduzierter Karosseriebewegung für den perfekten Stand der schicken Alus in ihren Radhäusern. Der Fahrkomfort bleibt dennoch langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau.

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert, lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

H&R Fahrwerkskomponenten für den Cupra Born (Elektrofahrzeug), Typ K1, 2WD, inkl. adaptiver Dämpfer, inkl. Facelift 2024, ab Baujahr 2021

Tieferlegungsfedern für Cupra Born 45/58/60

Art. Nr.:28625-1

Tieferlegung: VA / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)

Tieferlegungsfedern für Cupra Born VZ, ab Baujahr 2024

Art. Nr.: 28625-4

Tieferlegung: VA / HA ca. 20 mm

Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)

Tieferlegungsfedern für Cupra Born 77, inkl. e-boost, ab Baujahr 2024

Art. Nr.: 28625-4

Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)