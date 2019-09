A1 „1 of 1“ von Abt Sportsline Extrem-Tuning für den Audi A1

Breitbau-Bodykit und 400 PS: Abt Sportsline zeigt mit seinem A1 „1 of 1“, was in Sachen Tuning möglich ist. Das Einzelstück dürfte schnell zum Youtube-Star werden.

Motorsport-Fans kennen Daniel Abt aus der Formel E. Und Kennern der sozialen Medien dürfte der Spross der Kemptener Motorsport- und Tuning-Dynastie von Youtube bekannt sein. Beachtliche 284.000 Abonnenten hat Abt dort bereits versammelt. Die konnten sich in letzter Zeit intensiv über ein Herzensprojekt des Rennfahrers informieren: In mehreren Videos dokumentierte Abt den Fortschritt bei einem von ihm initiierten Tuning-Kleinwagen, der den Namen Audi A1 1 of 1 trägt.

Breitbau-Bodykit mit Polygon-Dekor

Nun ist das Auto fertig, und es ist etwas spektakulärer, als es die Modellbezeichnung vermuten lässt. Allein die Optik mit den freistehenden Breitbauelementen hebt sich deutlich vom Basismodell Audi A1 40 TFSI ab. Als deren Verbindung dienen zerklüftete Schwellerleisten. Die Frontschürze trägt eine weit nach vorne reichende Spoilerlippe und einige seitlich angebrachte Flics. Mit solchen wartet auch die Heckschürze auf – und zudem mit einem vierfinnigen Diffusor. Hinzu kommen ein üppig dimensionierter Karbon-Heckflügel sowie eine ebenfalls aus dem Kohlefaser-Verbundwerkstoff gefertigte und von Luftauslässen fragmentierte Motorhaube. Die hinteren Türen hat Abt Sportsline dagegen wegrationalisiert. Die sind nun auch unnötig, denn im Zuge des Umbaus ist der Audi A1 zum Zweisitzer mutiert.

Extrem-Tuning Abt Audi A1 1 of 1 Daniel Abt

29:16 Min.

Das Farbkonzept teilt den Abt A1 1 of 1 nicht nur strikt in links (schwarz) und rechts (rot), sondern folgt dem sogenannten „Polygon-Split-Design“ und bricht so die Konturen des Kleinwagens auf. Und es hebt durch die an dieser Stelle stark geometrisch angeordneten Polygone die Kotflügelverbreiterungen hervor. Darin drehen sich 19 Zoll große Schmiederäder im Abt ER-F-Design in mattem Schwarz. Diese zeichnen sich durch die Zentralverschluss-Optik und goldfarbene, innen installierte Aeroringe aus. Die rot beflankten Michelin-Reifen des Typs Pilot Sport Cup 2 sind rundum in der Dimension 265/30 R19 montiert. H&R-Fahrwerksfedern runden das Fahrdynamik-Upgrade ab.

400-PS-Motor aus einem Audi TT Cup-Rennwagen

Gutes Stichwort: Die Leistung des Audi A1 40 TFSI hat Abt Sportsline mal eben verdoppelt. Statt 200 stehen nun 400 PS im Datenblatt. Dafür musste der originale Zweiliter-Benziner allerdings einem anderen, bereits umfangreich leistungsgesteigerten 2.0 TFSI-Triebwerk aus einem TT-Cup-Rennwagen weichen. Dieses ist an einen S3-Ladeluftkühler und eine Edelstahl-Abgasanlage gekoppelt, deren zwei 114 Millimeter starke Rohre von Abt mit Endblenden aus Karbon versehen wurden.

Abt Sportsline Alcantara, wohin das Auge blickt: das Interieur des Abt Audi A1 1 of 1.

Innen hat Daniel Abt seinen Herzens-A1 mit Schalensitzen und reichlich Alcantara ausstaffiert. Und ihn mit einem Überrollbügel, der den Platz der Fondsitze einnimmt, endgültig auf Rennsport getrimmt. Dort kommt der Mann aus dem Allgäu schließlich her – auch wenn er am Arbeitsplatz kein Dach über dem Kopf hat und der Motor deutlich dezentere Geräusche von sich gibt.

Premiere auf der Essen Motor Show

Wer den Abt Audi A1 1 of 1 einmal live sehen möchte, sollte sich auf der diesjährigen Essen Motor Show (30. November bis 8. Dezember) am H&R-Stand einfinden. Und seine Eindrücke möglichst nachhaltig abspeichern, denn das Showcar wird ein Einzelstück bleiben. Die Frage nach einer eventuell geplanten Kleinserie hat eine Abt-Sprecherin nämlich verneint.

Fazit

400 PS in einem frontgetriebenen Kleinwagen sind wahrlich keine Seltenheit mehr. Auch keine breiteren Kotflügel oder ein weitgehend ausgeräumtes Interieur mit Überrollbügel. Dennoch setzt der Abt Audi A1 1 of 1 einige Akzente. Die Kemptener Traditionsfirma und ihr berühmter Sohn beweisen mit dem Auto, welch kreatives Potenzial in ihnen steckt.