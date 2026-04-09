Retro Classics Essen 2026: 12 Kauftipps vom Polo bis zum Bugatti

Oldtimer-Messe in Essen: Die Retro Classics übernimmt von der Techno Classica Termin und Standort. Bis 2025 hatte die Siha die Oldtimer-Messe in den Hallen der Messe Essen organisiert, nun übernehmen die Könickes von der Retro Messen GmbH und eröffnen im Ruhrgebiet einen dritten Standort neben Stuttgart und Nürnberg.

12 Klassiker zum Kaufen Einige Elemente sind neu, andere bekannt; die British Lane in der Galerie etwa. Große Händler konzentrieren sich in der Halle 3, die Gallery Aaldering in diese Halle umgezogen. Dort finden sich auch die meisten Autos zum Kaufen und das vielfältigste Angebot: Es reicht vom Fiat 126 für 2750 Euro bis zu hochpreisigen Klassikern für Siebenstelliges. Wir haben uns auf dem Markt umgesehen und stellen 12 Klassiker vor.

Alfa Romeo, Bugatti, Triumph oder Land Rover? In Halle 3 stehen unter anderem Klassiker wie der Alfa Romeo GTV 2000 von 1972 mit restauriertem Zustand und 44.000 Kilometern für 49.000 Euro, einer von 84 Bugatti EB 110 GT für 1,65 Millionen Euro und der Kremer-Porsche 962 mit britischer Straßenzulassung und Renngeschichte für 1,19 Millionen Euro.

Ergänzt wird das Angebot durch einen Triumph TR3 von 1955, der für 110.000 Euro samt garantierter Mille-Miglia-Teilnahme angeboten wird, sowie einen Land Rover Discovery "Camel Trophy" für 74.900 Euro.

Das günstigste Auto der Messe Freunde bezahlbarer Klassiker finden in Halle 3 und 6 interessante Angebote. Dort steht etwa der Fiat 126 ELX von 1994, der für 2.750 Euro das günstigste Auto der Messe sein dürfte. Echte Low-miler-Survivor sind ebenfalls in Halle 3 zu finden: So etwa ein manilagrüner VW Polo I mit 24.000 Kilometern für 11.999 Euro oder ein Opel Corsa A Cup aus erster Hand mit 17.000 Kilometern für 9.500 Euro. In Halle 6 steht wiederum ein seltener, viertüriger Baur TC4 auf BMW-E36-Basis von 1993 für 10.900 Euro.

Ein weiteres Highlight ist der BMW 635 CSi der Baureihe E24 in Alpinweiß mit Sportsitzen aus Büffelleder, 5-Gang-Schaltgetriebe und Bosch-Vorgeschichte für 39.635 Euro. Im Angebot ist außerdem ein Jeep Cherokee von 1978 mit 4,2-Liter-Reihensechszylinder und frischer Technik für 24.750 Euro sowie ein besonders gepflegter Mercedes 300 SE (W126, US-Modell) von 1990 mit 74.500 Kilometern für 19.900 Euro.

Informationen für Besucher: Preise und Öffnungszeiten Die Retro Classics Essen findet vom 8. bis 12. April 2026 statt und hat Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In 8 Hallen und auf über 80.000 Quadratmetern Fläche zeigen rund 600 Aussteller 2.500 Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge. Der Eintritt kostet mit einer Tageskarte an der Kasse vor Ort 29 Euro, online 28 Euro und ermäßigt 21 Euro (Online-Tickets: 20 Euro). Die Adresse der Messe ist: Messeplatz 1, 45131 Essen. Die Messe ist vom Hauptbahnhof Essen mit der U11 erreichbar. Die nächste Retro Classics Essen ist für den 14. bis 18. April 2027 angekündigt.

So geht es mit der Techno Classica weiter Von 1989 bis 2025 hat die Siha die Techno Classica in Essen organisiert. Die Oldtimermesse hat einen neuen Standort im Ruhrgebiet und wird vom 24. bis 27. September 2026 auf dem Messegelände Dortmund stattfinden. In sechs Hallen und auf 50.000 Quadratmetern Fläche sollen Händler und Clubs Platz finden. Der Techno Classica Salon Dortmund soll internationaler ausgerichtet sein. Projektleiterin Janine Franssen kündigt ein neues Konzept an: "Mit dem neuen Standort, dem neuen Termin und einem noch internationaleren Konzept setzen wir bewusst neue Trends – ohne unsere Wurzeln zu vergessen."

Das ist die Retro Classics Die Cousins Henning und Thilo Könicke haben 2023 die Retro Messen GmbH von Gründer Karl Ulrich Herrmann übernommen. Herrmann hatte die Oldtimermesse Anfang der 2000er-Jahre in Stuttgart gegründet. Henning und Thilo Könicke führen den 1947 gegründeten Messeveranstalter Afag mit Sitz in Nürnberg in dritter Generation. Die Retro Classics Essen ist der dritte Standort neben Stuttgart und Nürnberg.