Ford Performance Kompressor-Upgrade: Mustang-GTD-Power ohne Risiko

Kompressor-Upgrade von Ford Performance
Mit Werks-Tuning fast so stark wie der Mustang GTD

Extreme Power ohne Risiko: Das ist Fords Versprechen bei der Einführung eines neuen Leistungskits, das aus dem F-150 und Standard-Mustang viel mehr V8-Kraft generiert.

Veröffentlicht am 04.03.2026
Als Favorit speichern
Werks-Kompressor-Tuning Ford F-150 Mustang
Foto: Ford Motor Company

Ford legt bei seinen V8-Modellen nach und macht den Weg zur Mehrleistung künftig deutlich einfacher: Über die hauseigene Motorsport- und Tuning-Abteilung Ford Racing Parts gibt es für den Modelljahrgang 2026 ein neues Kompressor-Kit für alle F-150- und Mustang -Exemplare mit 5,0-Liter-V8-Saugmotor. Inklusive "turn-key"-Einbau, also der fachgerechten Installation, nach der die Kundschaft nur den Zündschlüssel drehen und davonfahren muss. Die Botschaft dahinter: Tuning ja, aber möglichst ohne Bastel-Image, mit offizieller Rückendeckung des Herstellers und unter Einhaltung der Abgasvorschriften aller 50 US-Bundesstaaten.

F-150 mit bis zu 710 PS, Mustang mit maximal 821 PS

Das in Kooperation mit dem Spezialisten Whipple Superchargers entwickelte Kit umfasst neben dem Dreiliter-Kompressor unter anderem einen passenden Ladeluftkühler, ein neues Drosselklappengehäuse, optimierte Zündkerzen und passende Einspritzdüsen. Schlussendlich wird das Gesamtsystem von Ford Racing Parts neu kalibriert.

Wird der Motor mit 91-Oktan-Kraftstoff (nach US-Spezifikation) gefüttert, steigen die Leistung des Pick-ups Ford F-150 auf 710 PS und das maximale Drehmoment auf 800 Newtonmeter. Als ideale Basis für das Upgrade nennt Ford den 2026er F-150 Lobo, dessen "Street Truck"-Auftritt nun auch leistungsmäßig untermauert werden soll.

Noch deutlicher fällt der Leistungszuwachs beim Mustang aus. Der Mustang GT und die nachgeschärfte Modellversion Dark Horse kommen mit aktivem Klappen-Auspuff auf 821 PS und bis zu 834 Newtonmeter (mit Serienauspuff sind es 811 PS). Damit rücken beide Mustang-Varianten zumindest in Sachen Leistung nahe an den 826 PS starken Über-Mustang GTD heran, der im vergangenen Jahr eine offizielle Rundenzeit von 6:52,072 Minuten auf der Nordschleife des Nürburgrings erzielt hat (siehe Video über diesem Absatz).

Zuverlässig und mit Werksgarantie

Wichtig für viele Kunden: Ford betont die Haltbarkeit des neuen Tuning-Pakets. Der Kompressor-Satz sei nach den strengen 100.000-Meilen-Dauerhaltbarkeitsstandards des Herstellers entwickelt worden und soll hohe Leistung ermöglichen, ohne die Zuverlässigkeit zu kompromittieren. Zudem gibt es eine Ford-Racing-Parts-Garantie über drei Jahre bzw. 36.000 Meilen (knapp 58.000 Kilometer). Die Höchstgeschwindigkeit der werksgetunten Autos bleibt übrigens unverändert gegenüber der jeweiligen Serienkonfiguration.

Wer einen "Supercharged" F-150 oder Mustang des Modelljahres 2026 haben möchte, sollte sich an seinen Händler vor Ort wenden – in Nordamerika, versteht sich. Angesichts des versprochenen Leistungszuwachs von bis zu rund 300 PS erscheint der aufgerufene Tarif fair: Ford bietet das neue Kompressor-Kit zu Preisen von 10.250 (F-150) und 10.500 Dollar (Mustang) an; das entspricht aktuell umgerechnet etwa 9.000 Euro.

Fazit

