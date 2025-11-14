Revival für den Viper-Pick-up: So könnte der Nachfahre des Ram SRT-10 kommen

Es war selbst für US-Verhältnisse ein echter Kracher. 2002 stellte Dodge mit dem Ram SRT-10 eine Studie auf die Bühne der Detroit Motor Show, die bei jedem einigermaßen engagierten Petrolhead für massiven Speichelfluss sorgte. Tiefergelegt, 22-Zoll-Räder, Brembo-Bremsen, Spoilerwerk und vor allem das Biest unter der Haube: Der Name SRT-10 verriet es bereits, im Bug des Fullsize-Pick-up hämmerte der Zehnzylinder-V-Motor aus der Dodge Viper SRT-10, dem muskeligsten Muscle-Car aller Zeiten.

Lkw mit Viper-Motor Keine zwei Jahre später brachte Dodge den aberwitzigen Pritschenwagen tatsächlich auf die Straße, mit 500 PS aus dem 8,3-Liter-Saugmotor, die auch noch – wenn schon, denn schon – mit einem Handschaltgetriebe verwaltet wurden. 5,2 Sekunden Nullhundert und 250 km/h Spitze machten den Ram SRT-10 nicht nur zum schnellsten Pick-up der Welt, sondern auch zu einem bis heute begehrten Sammlerstück.

Das Thema Tiefer-Breiter-Härter haben die US-Hersteller bei ihren Pick-ups heute längst aus den Augen verloren, stattdessen wird inzwischen die Gegenseite mit immer radikaleren Offroad-Sondermodellen bespielt. Wie dagegen ein Revival des Ram SRT-10 in aller Konsequenz aussehen könnte, hat jetzt der vor allem bei Tuning-Fans bekannte mexikanische Designer Abimelec Arellano (Abimelec Design) präsentiert.

Tief, breit, zweitürig Ausgangspunkt des Entwurfs von Abimelec Design ist der aktuelle Ram 1500 in der Superluxus-Ausstattungsvariante Tungsten. Daraus wurde virtuell ein zweisitziger, kurz gebauter Street Truck entwickelt, der tief über dem Asphalt kauert und Spurweite wie Bereifung massiv in die Breite zieht. Spoiler vorne wie hinten sind Ehrensache; fette, kantige Powerdomes mit Luftöffnungen bringen noch mehr optisches Spektakel. Die Gestaltung erinnert bewusst an den früheren SRT-10. Fehlen nur noch die charakteristischen Längsstreifen.

Ob ein derartiger Street Truck eine Zukunft hätte, ist offen. In den USA sind sie weitgehend verschwunden. Ford beschränkt sich derzeit auf optische Sportpakete für den F-150, General Motors bietet keine vergleichbare Variante an. Ram nähert sich dem Thema zumindest mit dem 1500 Lowered, einer tiefergelegten Version mit modifiziertem Fahrwerk, markantem Bodykit und aufgeladenem 6,2-Liter-Hemi-V8 mit rund 650 PS (siehe Bildergalerie). Und seit der Verbrenner-freundlichen Politik unter der Trump-Regierung braucht keiner Restriktionen zu fürchten.

Ausgestorbene Gattung

Der virtuelle SRT-10 könnte diesen Ansatz konsequent fortsetzen. Als potenzielle Antriebsquelle käme theoretisch sogar der über 1.000 PS starke Kompressor-V8 aus dem Dodge Challenger SRT Demon 170 infrage – ein Motor, der 1.025 PS und 1.281 Newtonmeter Drehmoment leistet. Das wäre in jedem Fall ein ähnlicher Schocker wie der Ram SRT-10 vor rund 20 Jahren.