US-Team im Stealth-Fighter-Look: So fährt Cadillac beim Barcelona-Test

Die neue Formel-1-Saison wirft ihre Schatten voraus. Audi hat die ersten Kilometer mit dem neuen Auto schon gedreht. Der Rest der Teams zieht spätestens Ende des Monats nach. Vom 26. bis 30. Januar steht die erste offizielle Testwoche des Jahres in Barcelona auf dem Programm. Die Regeln verlangen, dass die Teams ihre fertige Lackierung vorher schon präsentiert haben müssen.

Wer den endgültigen Look erst später zeigen will, muss beim katalanischen Kräftemessen in einem Spezial-Design antreten, das sich deutlich unterscheidet. Eines dieser Teams, das die Fans noch etwas länger vertröstet, ist Cadillac. Der Neueinsteiger will erst am 8. Februar im Rahmen eines Werbespots zum Superbowl die Katze aus dem Sack lassen.

Am Dienstag (13.1.) hat der jüngste Rennstall im Feld nun immerhin schon mal einen Ausblick darauf gegeben, wie man in Barcelona auftreten wird. Dabei setzen die Verantwortlichen auf einen dunklen Look, der es der Konkurrenz erschweren soll, technische Details zu erkennen. Der schwarze Grundton, der mit vielen matten und glänzenden Streifen versehen ist, soll wie ein Tarnkleid funktionieren – ähnlich wie bei Erlkönigen im Serienautobau.

Namen auf der Frontpartie Auf dem Heck wird das Schild-Logo des US-Herstellers in einem silbernen Anstrich quer über die Motorhaube und die Seitenkästen lackiert. Bunte Farben sucht man auf dem Interims-Fahrzeug vergeblich. An der Frontpartie lohnt sich aber ein ganz genauer Blick. Hier wurden die Namen aller Angestellten angebracht, die seit Beginn des F1-Projekts in den Entwicklungszentren in den USA und in England für den neuen Rennstall gearbeitet haben.

"Unsere neue Testlackierung feiert Detroits Design-Erbe und die Stärke des globalen Cadillac-Formel-1-Teams, während wir unsere Designgeheimnisse weiterhin unter Verschluss halten", sagte GM-Boss Mark Reuss. "Der Test in Barcelona ist erst der Anfang – wir können es kaum erwarten, unsere offizielle Rennlackierung nächsten Monat mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen."

Cadillac Auf der Frontpartie sind die Namen der Cadillac-Mitarbeiter zu lesen, die von Anfang an beim Team dabei sind.

Showcar auf der Detroit Motor Show Auf der katalanischen Grand-Prix-Strecke werden dann auch erstmals die beiden neuen Cadillac-Werksfahrer Valtteri Bottas und Sergio Perez ins Lenkrad greifen. Jedes Team darf an drei der fünf angesetzten Testtage auf die Strecke gehen. Welche Tage sich Cadillac für die Jungfernfahrt des neuen Autos ausgesucht hat, steht noch nicht fest.

Die Interimslackierung, die der Rennstall in der alten GM-Zentrale in Detroit am Hudson River enthüllte, wurde von den GM-Designern in Kooperation mit den Spezialisten des Formel-1-Teams entworfen. Die Künstler sprechen von einem mutigen Entwurf, der auf die speziellen Anforderungen der Testfahrten ausgelegt wurde. Ein in dem Test-Design lackiertes Formel-1-Showcar soll bis zum 25. Januar auf der Detroit Motorshow ausgestellt werden.