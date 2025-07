Mercedes V-Klasse: Wie viel Vito steckt im Luxus-Van?

1995 betritt der Vito die Bühne der gewerblichen Transporter – 1996 folgt mit der V-Klasse sein komfortablerer Bruder. Beide Modelle basieren auf derselben technischen Architektur, gefertigt im spanischen Vitoria-Gasteiz. Der Vito übernimmt die Rolle des robusten Allrounders für Handwerk und Logistik. Die V-Klasse dagegen richtet sich an Familien, Chauffeure und alle, die Platz und Komfort auf Pkw-Niveau suchen. Schon früh zeigen sich die Unterschiede: Während der Vito mit Gummiboden und Stahlfelgen vorfährt, glänzt die V-Klasse mit Teppich, Kunstleder und optionalem Schiebedach.

Mit der zweiten Generation ändert sich fast alles. Der neue Van heißt jetzt Viano, die Technik stammt vom Vito W639 – allerdings jetzt mit längs eingebauten Motoren und Heckantrieb. Optional ist erstmals Allradantrieb erhältlich. Auch das Raumkonzept wird weiterentwickelt: Drei Längen, zwei Dachhöhen und eine Vielzahl an Ausstattungsvarianten erlauben eine exakte Zielgruppenansprache für Kunden von luxuriösen Business-Shuttles bis zum Freizeit-Mobil für Großfamilien. Die Motorenpalette gewinnt deutlich an Vielfalt. Vom sparsamen Vierzylinder bis zum kräftigen V6-Diesel mit 204 PS ist alles dabei.

In puncto Komfort rückt der Viano näher an die Mercedes-Pkw heran: Automatikgetriebe, Lederinterieur, Navigation und Sitzheizung. Was bleibt, ist die Plattformnähe zum Vito, der weiterhin für gewerbliche Anwendungen gedacht ist. Doch die Unterschiede werden größer und der Viano entwickelt sich zum Vorreiter im Segment der Premium-Vans.