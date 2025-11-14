18-jähriger Fahranfänger mit "Rekord": Nach 2 Stunden Führerschein weg

Der junge Mann war nach Angaben der Polizei Osnabrück in der Nacht zum Samstag (8.11.2025) auf der Natruper Straße mit 110 Kilometern pro Stunde unterwegs. In diesem Bereich gilt Tempo 50.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer erstmals ohne Begleitperson unterwegs war. Die Beamten hatten an dieser Stelle eine routinemäßige Geschwindigkeitsüberwachung eingerichtet, bei der das Fahrzeug gegen zwei Uhr gemessen und anschließend gestoppt wurde.

Konsequenzen für den Fahrer Gegen den 18-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Nach den geltenden Regelungen droht ein Bußgeld von voraussichtlich 560 Euro. Zusätzlich muss der junge Mann mit zwei Punkten im Fahreignungsregister, einem zweimonatigen Fahrverbot sowie einer möglichen Verlängerung der Probezeit rechnen.

Zudem ist die Teilnahme an einem Aufbauseminar verpflichtend.

Schwerer A-Verstoß Die Polizeiinspektion Osnabrück teilte mit, dass der Vorfall als schwerwiegender Verstoß im Rahmen der Fahranfängervorschriften bewertet wird. Er wird als typischer Fall eines schweren A-Verstoßes in der Probezeit eingeordnet. Verstöße dieser Art gelten als Hinweis auf ein sicherheitsrelevantes Fehlverhalten und führen zwangsläufig zu einer Nachschulung. Ein Aufbauseminar soll das Risiko künftiger Regelverstöße reduzieren und junge Fahrer für gefährliche Situationen sensibilisieren.

Die Kontrolle fand im Bereich des Osnabrücker Westerbergs statt. Die Strecke wird regelmäßig überwacht, weil es dort immer wieder zu Geschwindigkeitsverstößen kommt. Angaben zur Verkehrsdichte in der Nacht lagen zunächst nicht vor.