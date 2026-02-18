3-fach und 4-fach zu schnell, 2x geblitzt: Porsche-Fahrer tappt in gleiche Radar-Falle

Zunächst war der Porsche-Fahrer mit mehr als 100 km/h erwischt worden, die Polizei konnte den Raser jedoch nicht direkt zum Anhalten bewegen. Wenige Minuten später fuhr er erneut durch dieselbe Messstelle und war noch schneller unterwegs. Dieses Mal zeigte das Messgerät 119 km/h an und dieses Mal konnte die Polizei den Fahrer auch stoppen.
Dass ein Fahrer nur Minuten nach einer ersten Messung wieder durch dieselbe Kontrolle fährt, gilt nicht nur laut Polizei als ungewöhnlich.
Welche Strafe nun droht
Für eine innerörtliche Überschreitung in dieser Größenordnung sieht der Bußgeldkatalog mindestens 800 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot vor. Sollte die Behörde von vorsätzlichem Handeln ausgehen, kann sich das Bußgeld auf bis zu 1.600 Euro erhöhen.
Im Rahmen der Kontrolle wurden auch zwei weitere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die Polizei stellte in diesen Fällen ebenfalls Verstöße im Bereich eines Fahrverbots mit entsprechendem Bußgeld fest. Ein Fahrzeug wurde mit 84 km/h gemessen, ein weiteres Auto mit 64 km/h.
Die Polizei kontrollierte am Samstag (14.2.2026) gezielt in der Schlesier Straße. Dort gilt seit einiger Zeit Tempo 30, unter anderem wegen eines nahegelegenen Schulzentrums. Nach Angaben der Beamten hatten sich auch Anwohner wiederholt über zu schnelles Fahren beschwert.
Anm. der. Red.: Bei dem Aufmacherfoto handelt es sich um ein Schmuckbild.