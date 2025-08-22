A2 in Basel: Vollsperrung Richtung Deutschland am Wochenende

Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen der Brücke Schwarzwald und der Verzweigung "Wiese". Sie beginnt am Samstag, 23.08.2025, um 23:00 Uhr und endet am Montag, 25.08.2025, um 05:00 Uhr. In der Gegenrichtung bleibt nur ein Fahrstreifen geöffnet.

Umfangreiche Arbeiten und Sicherheitsauflagen Im Rahmen der Umstellung müssen Asphaltarbeiten durchgeführt, mobile Fahrzeugrückhaltesysteme versetzt sowie Markierungen und Signalisierungen angepasst werden. Nach Angaben des Bundesamts für Straßen (ASTRA) ist eine Ausführung unter laufendem Verkehr nicht möglich. Die Sicherheit der Baustellenarbeiter erfordert daher eine vollständige Sperrung in Richtung Deutschland und eine Reduzierung der Fahrspuren auf der Gegenfahrbahn.

Der Verkehr Richtung Norden wird während der Sperrung über die Ausfahrt Basel-Wettstein zur Grenzackerstraße abgeleitet. Von dort führt die Umleitung über die Schwarzwaldstraße und die Schwarzwaldallee zurück an die Baustelle. Ein Verkehrsdienst wird die Situation vor Ort regeln.

Das ASTRA weist darauf hin, dass besonders am Sonntag mit einer dauerhaften Überlastung und entsprechend längeren Reisezeiten zu rechnen ist. Autofahrern wird empfohlen, nach Möglichkeit auf alternative Routen auszuweichen oder ihre Fahrt außerhalb der Sperrzeiten zu planen.