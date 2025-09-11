A24 im Hamburger Osten: Vollsperrung am Wochenende

Zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Horn und Hamburg-Jenfeld in Fahrtrichtung Ost/Berlin sowie vom Autobahnkreuz Hamburg-Ost bis zur Anschlussstelle Hamburg-Horn in Fahrtrichtung West/Innenstadt bleibt die A24 von Freitag, 12.09.2025, 19:00 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 05:00 Uhr durchgehend gesperrt. Die Sperrung der A24 beträgt also insgesamt 58 Stunden.

Hauptgrund ist der Einbau der vormontierten Ernst-Albers-Fußgängerbrücke im südlichen Baufeld zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Horn und Hamburg-Jenfeld. Parallel wird dort die Deckschicht zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und der Hamburg-Jenfeld in Fahrtrichtung Innenstadt erneuert.

Umleitungen und Hintergrund der Bauarbeiten Stadteinwärts ist eine Bedarfsumleitung über die A1 ab der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf (32) ausgeschildert. Die Route führt über Glinder Straße, Schiffbeker Höhe, Kattensteert, Hermannstal und Sievekingsallee bis zum Horner Kreisel. Die Umleitungen tragen die Nummern U 128 und U 92 in Rot. Stadtauswärts leiten die grün markierten Umleitungen U 91 und U 93 vom Horner Kreisel zur Anschlussstelle Hamburg-Jenfeld der A24.