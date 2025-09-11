AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

A24 im Hamburger Osten: Vollsperrung am Wochenende

A24 im Hamburger Osten
Vollsperrung am gesamten Wochenende

Autofahrer müssen sich Mitte September auf erhebliche Einschränkungen im Hamburger Osten einstellen, da die A24 an einem kompletten Wochenende voll gesperrt wird.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.09.2025
Autobahn A24 Sperrung
Foto: Aleksandr Golubev und filmfoto via Getty Images / Collage: Wittich

Zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Horn und Hamburg-Jenfeld in Fahrtrichtung Ost/Berlin sowie vom Autobahnkreuz Hamburg-Ost bis zur Anschlussstelle Hamburg-Horn in Fahrtrichtung West/Innenstadt bleibt die A24 von Freitag, 12.09.2025, 19:00 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 05:00 Uhr durchgehend gesperrt. Die Sperrung der A24 beträgt also insgesamt 58 Stunden.

Hauptgrund ist der Einbau der vormontierten Ernst-Albers-Fußgängerbrücke im südlichen Baufeld zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Horn und Hamburg-Jenfeld. Parallel wird dort die Deckschicht zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und der Hamburg-Jenfeld in Fahrtrichtung Innenstadt erneuert.

Umleitungen und Hintergrund der Bauarbeiten

Stadteinwärts ist eine Bedarfsumleitung über die A1 ab der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf (32) ausgeschildert. Die Route führt über Glinder Straße, Schiffbeker Höhe, Kattensteert, Hermannstal und Sievekingsallee bis zum Horner Kreisel. Die Umleitungen tragen die Nummern U 128 und U 92 in Rot. Stadtauswärts leiten die grün markierten Umleitungen U 91 und U 93 vom Horner Kreisel zur Anschlussstelle Hamburg-Jenfeld der A24.

Die ursprüngliche Ernst-Albers-Fußgängerbrücke aus dem Jahr 1935 wurde im Juni 2011 abgebrochen. Seit 2021 plant die Niederlassung Nord den Neubau als barrierefreie Geh- und Radwegbrücke über die A24. Der nun anstehende Einhub des vormontierten Überbaus ist ein zentraler Schritt der Realisierung.