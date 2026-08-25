A25-Sperrung in Hamburg: Ab Mittwoch über Wochen kein A1-Anschluss

Für die Sanierung der Verbindungen zur A1 wird die Richtungsfahrbahn Hamburg zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Allermöhe und dem Autobahndreieck Hamburg-Südost gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 20.9.2026 dauern.

Damit entfällt in diesem Zeitraum die direkte Verbindung von der A25 auf die A1 in Richtung Hamburg-Centrum und Lübeck. Der Verkehr wird bereits an der Anschlussstelle Hamburg-Allermöhe von der Autobahn und durch die Stadt geleitet.

Umleitung führt über Hamburg-Moorfleet In Richtung Hamburg steht auf der A25 bis Hamburg-Allermöhe nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Ab dort führt die Bedarfsumleitung U66 über Hans-Duncker-Straße, Rungedamm und Amandus-Stubbe-Straße zur Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet. Dort gelangen Autofahrer wieder auf die A1 in Richtung Hamburg-Centrum und Lübeck.

Die Anschlussstelle Hamburg-Neuallermöhe-West bleibt während der Arbeiten gesperrt. Wer von dort zur A1 in Richtung Hamburg oder Lübeck fahren möchte, wird über Felix-Jud-Ring, Margit-Zinke-Straße, Rahel-Varnhagen-Weg und Nettelnburger Landweg zur Anschlussstelle Hamburg-Nettelnburg geführt.

Auch Richtung Geesthacht gibt es Einschränkungen Auf der A25 in Richtung Geesthacht bleibt die Autobahn befahrbar, allerdings steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Anschlussstelle Hamburg-Neuallermöhe-West kann auch aus dieser Richtung nicht genutzt werden.

Autofahrer mit diesem Ziel müssen bis Hamburg-Nettelnburg weiterfahren. Von dort führt die Umleitung über Nettelnburger Landweg, Rahel-Varnhagen-Weg, Margit-Zinke-Straße und Felix-Jud-Ring zurück nach Neuallermöhe-West.

Sanierung der A25 läuft seit September 2025 Die aktuellen Arbeiten gehören zu einer größeren Sanierung zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Südost und Hamburg-Neuallermöhe-West. Seit September 2025 werden dort unter anderem die Fahrbahndecke sowie Entwässerungs- und Schutzeinrichtungen erneuert.

Auf der Richtungsfahrbahn Hamburg wurde inzwischen der offenporige Asphalt eingebaut. Bis 25.8.2026 sollen Restarbeiten an der Anschlussstelle Hamburg-Neuallermöhe-West und die Fahrbahnmarkierungen abgeschlossen werden.