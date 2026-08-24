Formel 1 in Zandvoort: Weltmeister Norris mit Punktabzug

Der Zandvoort-GP fand in seiner vorerst letzten Auflage ein dramatisches Finale. Vereinzelte Regenschauer sorgten das gesamte Wochenende über für zusätzliche Spannung. Lando Norris startete zwar von der Pole-Position, verlor die Führung aber nach einem schlechten Start an Kimi Antonelli. Erst in Runde 52 konnte sich der Weltmeister die Führung zurückerobern.

Bereits in Runde 3 ereignete sich jedoch ein Schockmoment für die heimischen Fans: Max Verstappen geriet zu weit auf den nassen Randstein und schlug heftig in die Wand ein. Damit war das Rennen für den Publikumsliebling schon früh vorbei. Gleichzeitig drehte sich direkt hinter ihm auch Audi-Pilot Gabriel Bortoleto. Dieser konnte anschließend aber mit einem unbeschädigten Auto weiterfahren.

Deutlich besser lief es für Red-Bull-Ersatzmann Liam Lawson. Der Neuseeländer fuhr ein souveränes Rennen und rollte als Siebter ins Ziel. Reservefahrer Yuki Tsunoda schrammte bei seinem Comeback im Racing Bull knapp an den Punkten vorbei und beendete das Rennen auf P11 vor Teamkollege Arvid Lindblad.

1. Lando Norris – Note: 09/10 Für die Bestnote reicht es nicht, dafür hätte er im Sprint besser abschneiden und im Rennen beim Restart nach dem Verstappen-Crash die Führung behalten müssen. Er zeigte jedoch tolle Überholmanöver und fuhr letztlich souverän zum Sieg.

2. Andrea Kimi Antonelli – Note: 08/10 Bis zum Start kein leichtes Wochenende, dann stürmte er in zwei Starts an die Spitze. Auf dem harten Reifen ging nicht viel; am Ende holte er sich immerhin noch Rang 2 und damit das Maximum.

3. George Russell – Note: 08/10 Überzeugte bis zum ersten Start. Im Sprint und in den Qualifyings stark. Dann überholte ihn Antonelli und war der schnellere Silberpfeil. Am Ende mit P3 und gutem Teamplay.

4. Lewis Hamilton – Note: 07/10 Hatte bis zur Qualifikation Probleme. Starke Pace im Rennen, schimpfte wie Leclerc am Funk. Ohne Chance auf den abgekauten Reifen. Verpasste das Podium letztendlich ganz knapp.

5. Charles Leclerc – Note: 07/10 Bis zur Qualifikation der schnellere Ferrari und mit starkem Sprint. Das reichte für P2. Tobte am Funk über die Stallorder. Flog in der letzten Runde beinahe ab. Muss ruhiger werden.

6. Oscar Piastri – Note: 06/10 Steht aktuell klar im Schatten von Norris, dazu hat er Pech, wie beim schlechten Stopp. Zwei Quali-Niederlagen. Auch in Zandvoort war er nicht konstant schnell. Am Ende nur Sechster.

7. Liam Lawson – Note: 07/10 Sprang für den verletzten Hadjar in den Red Bull. Im Sprint ohne Punkte wegen des schwächeren Shootouts. Ab der Qualifikation stark. Strafe wegen Vergehens unter gelber Flagge.

8. Nico Hülkenberg – Note: 09/10 Zum zweiten Mal in Folge in den Punkten. Tolle Überholmanöver gegen Gasly und Lindblad. Technischer Defekt im Sprint. Zwei Quali-Niederlagen. Herausragender Reflex beim Start.

xpb Aufholjagd: Nachdem Nico Hülkenberg seine ersten zwei WM-Punkte in Ungarn ergattern konnte, sammelte der Deutsche in Zandvoort weitere vier Zähler.



9. Fernando Alonso – Note: 09/10 Der heimliche Star des Sonntags. Fuhr einen ewig langen ersten Stint und hielt sich aus jedem Scharmützel raus. Die Upgrades zeigen Wirkung. Zwei Punkte waren der Lohn.

10. Pierre Gasly – Note: 07/10 Holte den letzten Punkt im Sprint. Nur er hatte die Updates, die funktionierten. Im Rennen zu zögerlich beim Überholen und schon war Hülkenberg vorbei. Da war mehr drin.

11. Yuki Tsunoda – Note: 07/10 Besser als all das, was er letztes Jahr bei Red Bull gezeigt hatte. Schrammte knapp an den Punkten vorbei. Das ist für den kurzfristigen Einsatz mehr als respektabel.

12. Arvid Lindblad – Note: 06/10 Kassierte eine Durchfahrtsstrafe wegen eines Fehlverhaltens unter gelber Flagge. Hätte die Pace für Punkte gehabt, bezahlte für seine Unerfahrenheit. Trotzdem ein Mann der Zukunft.

13. Gabriel Bortoleto – Note: 07/10 Auf eine Runde war er in Zandvoort flotter als Hülkenberg. Der Dreher in Runde 1 hätte böse ausgehen können. Im Sprint knapp an den Punkten vorbeigeschrammt.

14. Franco Colapinto – Note: 05/10 Zwei Vergehen unter gelber Flagge sind zu viel. Nahm sich so selbst raus. Hatte aber auch den alten A526 zur Verfügung. Muss sich steigern, um nächstes Jahr im Alpine sitzen zu dürfen.

15. Sergio Pérez – Note: 05/10 Startete aus der Boxengasse und kam dank eines Overcuts an Bottas vorbei. Dass Cadillac beide Piloten auf dem harten Reifen bei feuchten Bedingungen starten ließ, verstand keiner.

16. Carlos Sainz – Note: 04/10 Teamchef Vowles bescheinigt ihm Weltmeister-Potenzial. Davon war an der Nordsee nichts zu sehen. Dämliche Aktion am Ende gegen den eigenen Teamkollegen. Zum Haare raufen.

17. Alexander Albon – Note: 06/10 Hatte zuletzt das Nachsehen gegen Sainz. In Zandvoort war er flotter. Attackierte den Spanier kurz vor Schluss und wurde von ihm abgeräumt. Frustriert über den Dienstwagen.

18. Valtteri Bottas – Note: 05/10 Schlug zwei Mal Pérez bei der Zeitenjagd. Sah Cadillac auf dem Level der Williams. Zumindest im ersten Stint. Musste kurz vor Rennende mit einem Hydraulik-Problem abstellen.

19. Esteban Ocon – Note: 05/10 Zwei Quali-Siege über Bearman. Das war gut. Im Rennen auch von einem Power-Unit-Problem betroffen. Um seine Zukunft sieht es nicht rosig aus. Fornaroli soll sein Cockpit erhalten.

20. Lance Stroll – Note: 05/10 Stellte am Sonntag das Auto mit Handling-Problemen ab, nachdem er Trümmerteile getroffen hatte. Im Sprint-Shootout vor Alonso. Aber nur, weil dieser ein technisches Problem hatte.

21. Oliver Bearman – Note: 05/10 Mit diesem Auto sind keine Highlights möglich. Auch in Zandvoort ohne Chance auf Punkte. Schied nach zwei Runden mit defektem Antrieb aus. Hofft aus das Monza-Upgrade von Haas.