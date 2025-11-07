A3 bei Emmerich voll gesperrt: 5 neue Brücken müssen her

Nachdem zwei Brücken im September (Holländer Deich und Wiesenstraße) bereits abgerissen wurden, folgt nun die Montage neuer Fertigteile. Dafür muss die A3 in beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Emmerich-Ost und Rees von Freitag, 07.11.2025, 20:00 Uhr, bis Montag, 10.11.2025, 05:00 Uhr, voll gesperrt werden.

Auch Rastplätze geschlossen

Der Verkehr wird weiträumig über die A42 und A57 geführt. Auf dem untergeordneten Straßennetz erfolgt die Umleitung ab der Anschlussstelle Emmerich-Ost über U6a in Richtung Oberhausen bis zur Anschlussstelle Rees sowie ab der Anschlussstelle Rees über U15 in Richtung Arnheim bis zur Anschlussstelle Emmerich (B220). Bereits am Freitag, 07.11.2025, 07:00 Uhr, werden die Parkplätze Kälberweide, Löwenberger Landwehr und Hetter gesperrt. Der Rastplatz Millingen bleibt für den Neubau des Bauwerks Holländer Deich bis zur Fertigstellung im Januar 2026 geschlossen.

Die Arbeiten umfassen die Brücken Holländer Deich und Wiesenstraße sowie die Regenittstraße zwischen Emmerich-Ost und Rees, die Budberger Straße zwischen Emmerich und Emmerich-Ost und den Waldkreuzweg zwischen Grenze Elten und Anschlussstelle Elten.

Alte Brücken mit hoher Bedeutung Die bestehenden Spannbetonbauwerke stammen aus den 1960er Jahren und erfüllen die heutigen Belastungsanforderungen nicht mehr. Mit den Ersatzneubauten sollen Tragfähigkeit und Verkehrssicherheit nachhaltig erhöht werden.

Die Brücken sind für die regionale Erschließung von Bedeutung. Sie sichern Verbindungen zu landwirtschaftlichen Flächen und verbessern die Erreichbarkeit angrenzender Bereiche.