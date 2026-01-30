A3 bei Regensburg gesperrt: Großalarm wegen Sprengstoff-Fund

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz fiel den Beamten gegen 2:00 Uhr ein schwarzer BMW auf, der auf der Fahrbahn in Richtung Passau unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle im Bereich der Anschlussstelle Wiesent bei Wörth an der Donau entdeckten die Polizisten "sprengstoffverdächtige Gegenstände".

Die Frau am Steuer und ihr Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Nach Polizeiangaben wurde der Fund zunächst gesichert, anschließend begannen Spezialkräfte mit der Untersuchung. Zu Art, Herkunft oder Anzahl der Gegenstände machte die Polizei am Morgen keine Angaben. Auch zur Identität der beiden festgenommenen Personen wurden keine Details bekanntgegeben.

Weiträumige Sperrung zwischen Rosenhof und Kirchroth Nach dem Fund sperrte die Polizei die A3 auf einer Länge von mehr als 20 Kilometern vollständig. Die Maßnahme betrifft beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Rosenhof im Landkreis Regensburg und Kirchroth im Landkreis Straubing-Bogen.

"Wir sind mit starken Einsatzkräften vor Ort und sichern den Ereignisort weiträumig ab", erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz gegenüber t-online. Sie ergänzte: "Es könnte noch Stunden dauern, bis die Sperrung aufgehoben werden kann."

Der Verkehr wurde in Fahrtrichtung Passau an der Anschlussstelle Rosenhof und in Fahrtrichtung Nürnberg ab Kirchroth ausgeleitet. Die Umleitungsstrecken über die Bundesstraße 8 waren am Morgen stark überlastet. Das Polizeipräsidium bat Verkehrsteilnehmer darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Einsatz von Sprengstoffspezialisten Zur Unterstützung der örtlichen Polizei rückten Experten des Bayerischen Landeskriminalamts an. Sie sollen die sichergestellten Gegenstände überprüfen und gegebenenfalls entschärfen. Der Bereich rund um die Kontrollstelle blieb währenddessen großräumig abgesperrt, um die Bevölkerung bei einer möglichen Explosion nicht zu gefährden.

Laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks handelte es sich bei der Kontrolle des Fahrzeugs um eine Routinekontrolle. Die Einsatzkräfte entschieden sich nach dem Fund sofort für eine Vollsperrung aus Gründen der Gefahrenabwehr. Neben den Kräften der Polizei waren auch Fachleute für Sprengtechnik und Entschärfung vor Ort, um eine sichere Untersuchung zu gewährleisten.

Lage am Morgen weiter unklar Am Freitagmorgen war die Sperrung weiterhin in Kraft. Eine Aufhebung war nach Angaben der Polizei zunächst nicht absehbar. Dutzende Einsatzfahrzeuge sicherten den Bereich, während die Fachleute ihre Untersuchungen fortsetzten. Die Polizei kündigte an, die Öffentlichkeit zu informieren, sobald nähere Ergebnisse zu den verdächtigen Gegenständen vorliegen.



