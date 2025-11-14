A4 bei Kirchheim am Wochenende (14.- 16.11.): Nach Brandschaden voll gesperrt

Zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld wird die A4 in Richtung Erfurt von Freitagabend, 14.11.2025, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 16.11.2025, 14:00 Uhr, voll gesperrt. Der Grund ist die Sanierung der Betonfahrbahn nach einem Brandschaden.

Die Sperrung betrifft ausschließlich die Fahrtrichtung Erfurt. In dem Abschnitt wird die beschädigte Fahrbahn ausgetauscht, um den Verkehr auf der Strecke auch während des laufenden Ausbaus bis Bad Hersfeld-West sicher führen zu können. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist die Maßnahme zwingend notwendig. Da der neue Beton ausreichend Zeit zum Aushärten benötigt, bleibt die Sperrung auch nach Ende der Bauarbeiten bis Sonntagmittag bestehen.

Umleitung über die B62 Der Verkehr wird während der Sperrung ab der A7-Anschlussstelle Niederaula und ab der A4-Anschlussstelle Kirchheim über die Bundesstraße B62 nach Bad Hersfeld umgeleitet. Diese Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Für Lastwagen ist das Nachtfahrverbot auf der B62 während der Sperrung aufgehoben, um den Verkehr flüssiger zu halten.

In der Gegenrichtung bleibt die A4 nach Kirchheim einstreifig befahrbar. Dennoch kann es auch hier zu Verzögerungen kommen, weil sich der Verkehr durch die Baustelle und den Rückstau an den Anschlussstellen verlangsamt.

Verkehrshinweise und Empfehlung Auf der A4, der A7 und der B62 muss mit Staus und längeren Fahrzeiten gerechnet werden. Besonders am Samstag wird mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet, da sich der Umleitungsverkehr mit dem normalen Wochenendverkehr mischt. Wer kann, sollte den Bereich großräumig umfahren oder mehr Zeit einplanen.