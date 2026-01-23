A44 bei Paderborn voll gesperrt: Drei Tote und viele Verletzte bei Glatteis-Unfällen

Nach Angaben der Polizei kamen drei Menschen ums Leben, elf weitere wurden verletzt. Mehrere Fahrzeuge kollidierten in beiden Fahrtrichtungen, darunter Lastwagen und Kleintransporter.

Gegen 1:30 Uhr gingen bei der Leitstelle die ersten Notrufe ein. Autofahrer meldeten Glätte und mehrere Kollisionen. Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte eine großflächige Unfallstelle vor. Besonders schwer traf es einen mit Papierrollen beladenen Sattelauflieger und einen Kleinlaster, die aufeinandergeprallt waren. Der Kleinlaster fing sofort Feuer, der Fahrer konnte nicht mehr aus dem Führerhaus geborgen werden und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

18 Unfälle auf eisglatter Fahrbahn Im Verlauf der Nacht ereigneten sich nach Polizeiangaben insgesamt 18 Unfälle in beiden Fahrtrichtungen. In Richtung Kassel kamen zwei weitere Menschen ums Leben. Mehrere Fahrzeuge wurden ineinander geschoben, einige blockierten sämtliche Fahrstreifen. Teile der Autobahn waren durch ausgelaufene Betriebsstoffe und Trümmer nicht mehr befahrbar.

Die Glätte hatte sich kurz vor Mitternacht gebildet, als leichter Nieselregen auf den gefrorenen Boden traf. Dabei bildeten sich binnen weniger Minuten großflächige Eisflächen, die für Autofahrer kaum sichtbar waren. Die Polizei sprach von einer "plötzlich einsetzenden, extrem gefährlichen Glätte".

Großeinsatz auf der A44 Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten am brennenden Sattelauflieger dauerten bis in die Morgenstunden. Mehrere Abschleppfahrzeuge und Bergekräne waren im Einsatz, um die Fahrbahn zu räumen. Für die Unfallaufnahme wurden spezialisierte Teams der Polizei Bielefeld und Münster hinzugezogen, die mit Spurensicherung und Dokumentation beschäftigt waren.

Die A44 ist zwischen Marsberg und Lichtenau in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Ausfahrten Marsberg und Lichtenau abgeleitet. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar.

Gefährliche Wetterlage in der Region Die Wetterbedingungen in Nordrhein-Westfalen hatten sich in der Nacht rapide verschlechtert. In mehreren Regionen kam es zu überfrierendem Regen, der Straßen und Autobahnen spiegelglatt machte. Besonders betroffen war das Hochsauerland mit Temperaturen um minus zwei Grad. Wetterdienste warnten am frühen Freitagmorgen vor weiterem Glatteis in Ostwestfalen, im Sauerland und im südlichen Niedersachsen.