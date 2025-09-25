A7 und Elbtunnel bei Hamburg: 55 Stunden Vollsperrung am Wochenende

Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen (26) und Hamburg-Heimfeld (32). Beginn ist am Freitag, 26. September 2025, um 22:00 Uhr, das Ende ist für Montag, 29. September 2025, um 5:00 Uhr vorgesehen. Die Auffahrten der betroffenen Anschlussstellen werden bereits ab Freitagabend, 21:00 Uhr, nach und nach gesperrt. Dazu gehören Stellingen (26), Volkspark (27), Bahrenfeld (28), Othmarschen (29), Waltershof (30) und Heimfeld (32).

Hintergrund der Sperrung Die Vollsperrung steht im Zusammenhang mit dem Projekt K20 Hochstraße Elbmarsch, das von der DEGES im Auftrag der Autobahn GmbH umgesetzt wird. Dort wird die A7 von sechs auf acht Fahrstreifen erweitert. Seit dem Frühjahr 2024 rollt der Verkehr bereits über den neuen Überbau der Richtungsfahrbahn Nord. Aktuell laufen die Bauarbeiten für die Fahrbahn Richtung Süden.

Parallel dazu entsteht die neue Tunnelleitzentrale im Betriebsgebäude des Elbtunnels. Diese wird künftig alle Tunnelanlagen der A7 bündeln. Für die Integration und technische Tests ist eine durchgehende Sperrung notwendig.

Umleitungen und Verkehrsführung Während der 55-Stunden-Sperrung wird der Durchgangsverkehr weiträumig über die A1, A21 und die B205 geführt.

Aus Süden kommend wird ab dem Buchholzer Dreieck (43) beziehungsweise Horster Dreieck (40) über das Maschener Kreuz (39) auf die A1 umgeleitet.

Aus Norden kommend erfolgt die Ableitung ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd (15) auf die B205.

Die großräumigen Umleitungsstrecken sind durch die vorhandene Netzbeeinflussungsanlage mit LED-Beschilderung ausgewiesen. Großraum- und Schwertransporte müssen die A7 meiden, da eine Durchfahrt in beiden Richtungen nicht möglich ist.

Weitere Details zu ergänzenden Ausweichrouten befinden sich noch in Abstimmung und sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.