A8-Knoten ab 8.8. gesperrt: "Echterdinger Ei" wird zur Staufalle

Betroffen sind die Abfahrt von der B 27 aus Richtung Stuttgart sowie die Parallelfahrbahn entlang der A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Das sogenannte "Echterdinger Ei" am Stadtrand ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Baden-Württembergs, an dem sich A 8 und B 27 kreuzen.

Nach der aktuellen Sperrung wird vom 11. August bis voraussichtlich 19. September an der Anschlussstelle Degerloch auf der Überleitung von der A 8 aus Karlsruhe auf die B 27 Richtung Tübingen nur ein Fahrstreifen offen sein.

Seit März 2025 erneuert die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH rund um das Echterdinger Ei 10,8 Kilometer Asphalt auf allen Auf- und Abfahrten, Überleitungen und Rampen bis zur benachbarten Anschlussstelle Möhringen. Das Projekt umfasst 80.000 Quadratmeter Fahrbahnfläche, 17 Rampen und sieben Bauwerke. Die Kosten liegen bei rund 8,0 Millionen Euro, das Bauende ist für Ende 2025 vorgesehen.

"Echterdinger Ei" Das "Echterdinger Ei" liegt bei Leinfelden-Echterdingen und bezeichnet die Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch, an der sich A 8 und B 27 kreuzen. Der Begriff "Ei" stammt aus dem Straßenbau und beschreibt einen ovalen oder kreisförmigen Verkehrsknoten. Aus der Luft erinnerte die ursprüngliche Straßenführung an die Form eines Eis. Der Name hat sich auch nach dem Ausbau 2002–2004 im Sprachgebrauch erhalten.

Die Arbeiten erfolgen in Kompaktasphalt-Bauweise, bei der zwei Schichten in einem Arbeitsgang eingebaut werden. Zudem kommt temperaturabgesenkter Asphalt zum Einsatz, der die CO₂-Emissionen verringert und den Arbeitsschutz verbessert.