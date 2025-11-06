A99-Sperre am Wochenende (7.-9.11): Rund um München droht Stau-Chaos

Von Freitag, 7.11.2025, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 9.11.2025, 20:00 Uhr, wird die A99 zwischen dem Autobahndreieck München-Allach und dem Tunnel Aubing in Fahrtrichtung Lindau voll gesperrt. Grund ist eine Fahrbahnerneuerung auf einem der am stärksten befahrenen Abschnitte des Münchner Autobahnrings. Der Verkehr in Gegenrichtung ist nicht betroffen.

Die Sperrung fällt bewusst in die bayerischen Herbstferien, um Pendlerverkehr zu vermeiden. Dennoch müssen Autofahrer an diesem Wochenende mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Sperrungen und Verkehrsführung Bereits in der Nacht von Donnerstag, 6.11.2025, auf Freitag wird an der Anschlussstelle München-Lochhausen die Einfahrt in Richtung Lindau gesperrt. Der Verkehr kann in Richtung Salzburg auf die A99 fahren und im Autobahnkreuz München-West wenden.

Während der Hauptbauphase von Freitagabend bis Sonntagabend bleibt der Abschnitt zwischen München-Allach und dem Kreuz München-West in Fahrtrichtung Lindau vollständig gesperrt. Zusätzlich kommt es im Autobahnkreuz München-West von Samstag, 8.11.2025, 3:00 Uhr, bis Sonntag, 9.11.2025, 10:00 Uhr, zu Einschränkungen, weil dort weitere Bauarbeiten stattfinden. Der von Stuttgart kommende Verkehr wird in dieser Zeit über die Rampen der Anschlussstelle München-Lochhausen umgeleitet.

Umleitungen Verkehr aus Richtung Osten wird ab dem Tunnel Allach über die Eschenrieder Spange auf die A8 geleitet.

An der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck kann gewendet und in Gegenrichtung auf die A8 Richtung München gefahren werden.

Im Autobahnkreuz München-West erfolgt anschließend die Rückführung auf die A99 Richtung Lindau. Hintergrund der Baustellen Die bestehende lärmmindernde Fahrbahndecke auf der A99 hat ihre Lebensdauer erreicht und wird vollständig erneuert. Dafür wird der alte Asphalt abgefräst, ein neuer Belag eingebaut und abschließend die Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Die Arbeiten laufen rund um die Uhr, um die Sperrzeit so kurz wie möglich zu halten.

Im Frühjahr 2026 ist vorgesehen, auch die Gegenfahrbahn in Richtung Salzburg zu sanieren.

Sperre kann noch verschoben werden Da die Arbeiten unter freiem Himmel stattfinden, kann es bei schlechter Witterung zu kurzfristigen Änderungen kommen. Sollte Regen oder Kälte die Asphaltarbeiten verhindern, wird die Sperrung auf das Wochenende 14. bis 16.11.2025 verschoben.