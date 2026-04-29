Ab Juli 2026 Vorschrift: Pkw müssen neues Bremslicht haben

Rechtsgrundlage ist die EU-Verordnung 2019/2144. Sie gilt bereits seit 2020 und wird nun für neu zugelassene Fahrzeuge verbindlich umgesetzt. Das Bremslicht ist dabei nur ein Baustein in einem größeren Paket verpflichtender Assistenzsysteme.

Wann das Bremslicht blinkt Im normalen Fahrbetrieb bleibt das Verhalten unverändert. Wer gleichmäßig abbremst, hat weiterhin ein dauerhaft leuchtendes Bremslicht. Erst bei starker Verzögerung von mehr als 50 km/h und einer Verzögerung von über sechs Metern pro Quadratsekunde ändert sich das Signal. Dann beginnen die Bremsleuchten schnell zu blinken. Ausgelöst wird das automatisch über die Fahrzeugelektronik. Sie wertet unter anderem Bremsdruck, Geschwindigkeit und Systemeingriffe wie ABS oder ESP aus.

In der Praxis greift die Funktion vor allem bei höheren Geschwindigkeiten und kräftigem Bremsen. Einige Hersteller koppeln das System zusätzlich mit der Warnblinkanlage, die bei besonders starken Bremsmanövern automatisch aktiviert wird.

Weitere Pflichtsysteme ab Juli 2026 Neben dem adaptiven Bremslicht werden weitere Assistenzsysteme für Neuwagen vorgeschrieben. Dazu gehören ein erweitertes Notbremssystem mit Erkennung von Fußgängern und Radfahrern, ein Notfall-Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung sowie ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent.

Ebenfalls vorgesehen sind ein Ereignisdatenspeicher und eine technische Vorbereitung für eine Alkohol-Wegfahrsperre. Ohne diese Systeme erhalten neue Fahrzeuge keine Typgenehmigung.

Für bestehende Fahrzeuge ändert sich nichts Die Regelung gilt ausschließlich für Neuwagen ab dem 7.7.2026. Bereits zugelassene Fahrzeuge müssen nicht umgerüstet werden.

Eine Nachrüstung ist nicht vorgeschrieben und hängt vom jeweiligen Fahrzeug ab. In vielen Fällen ist sie technisch nicht vorgesehen, da die Funktion tief in die Fahrzeugsteuerung eingebunden ist.

Warum das System eingeführt wird Blinkende Lichtsignale werden schneller wahrgenommen als dauerhaftes Licht. Genau darauf zielt die neue Funktion ab. Sie soll dem nachfolgenden Verkehr früh zeigen, dass vor ihm stark gebremst wird.

Untersuchungen gehen davon aus, dass sich die Reaktionszeit messbar verkürzen kann. Bei höheren Geschwindigkeiten entspricht das mehreren Metern zusätzlichem Bremsweg.