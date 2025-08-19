Achterbahn am Nürburgring: Vom Formel-1-Traum zum Technik-Schrott

Der Ring-Racer am Nürburgring war als technisches Wunder geplant: 217 km/h in wenigen Sekunden, eine Druckluft-Achterbahn entlang der Start-Ziel-Geraden, entworfen für das volle Formel-1-Erlebnis. Doch der Rekord blieb Theorie – und das Projekt ein Sinnbild für das Scheitern politischer Großprojekte.

Promi-Start mit Vollgas – und Stillstand nach vier Tagen Am 12. Juli 2009 saß Michael Schumacher in der ersten Reihe, begleitet von Kai Ebel, Mario Barth und Lilly Becker. Die Testfahrt geriet zur Inszenierung – doch der echte Betrieb ließ noch über vier Jahre auf sich warten. Erst im Oktober 2013 eröffnete der Ring-Racer für Besucher, fuhr vier Tage, transportierte rund 2.000 Gäste – und wurde dann endgültig stillgelegt. Eine Fahrt hat damals stolze 19,50 Euro gekostet.

Explosionen, Drosselung, Bürokratie Bereits 2009 kam es zu einer Druckluft-Explosion mit Verletzten – 2011 folgte ein weiterer Vorfall. Sicherheitsauflagen, Evakuierungsfragen und technische Bedenken verhinderten die Inbetriebnahme. Die geplante Höchstgeschwindigkeit von 217 km/h wurde auf 160 km/h reduziert – ein Formel-1-Startgefühl blieb Wunschdenken.

Politik und Kosten: Ein Looping für 500 Millionen? Der Ring-Racer war Teil des Landesprojekts "Nürburgring 2009". Von 1994 bis 2012 sollen zwischen 350 und 500 Millionen Euro in den Ausbau der Freizeit- und Tourismusinfrastruktur geflossen sein – Steuergeld, das heute vielfach als versenkt gilt. Der Ring-Racer steht sinnbildlich dafür: riesige Erwartungen, enorme Kosten – null Ertrag.