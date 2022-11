Sicherheitsrisiko durch Lkw auf Rastanlagen Jede zweite Rastanlage ist extrem zugeparkt

Pkw-Fahrer, die regelmäßig auf Autobahnen unterwegs sind, kennen das Bild an der Raststätte: Lkw parken kreuz und quer, stehen auf Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen, oftmals unbeleuchtet und nur mit einer Warnweste am Heck gesichert. Der Weg zur Tankstelle gleicht einer Slalomstrecke, für die Pinkelpause auf Rastplätzen gibt es schlichtweg keinen Parkplatz.

ADAC-Tester konnten nicht parken

So ist es auch den Testern des Automobilclubs ergangen, die an zwei Anlagen erst gar nicht parken konnten, um die Lkw auszuzählen.

Insgesamt haben die Tester 96 Anlagen überprüft und an fast jeder zweiten Rastanlage erhebliche Probleme festgestellt, bei denen Lkw im Ein- oder Ausfahrtbereich und auf dem Seitenstreifen der Autobahn abgestellt waren. Auf 86 Rastanlagen standen Lkw im absoluten Halteverbot oder auf nicht freigegebenen Parkflächen. Das Parken außerhalb der gekennzeichneten Flächen ist nach Angaben des ADAC die Regel. Lediglich an der Autobahn A7 Lüneburger Heide West in Niedersachsen gab es keine Falschparker.

Die Tester haben die Parksituation zu drei Uhrzeiten erfasst: 22 Uhr, 23 Uhr und 0 Uhr. Dabei unterscheidet die Überprüfung zwischen drei Verstößen, je nach Gefährlichkeit:

Lkw, die außerhalb markierter Parkflächen abgestellt waren, beispielsweise in der Fahrgasse zwischen den Lkw-Parkflächen (92 von 96 Anlagen)

Lkw, die auf nicht für sie freigegebenen Flächen oder im Halteverbot parkten, beispielsweise im Pkw-Bereich (86 von 96 Anlagen)

Lkw, die außerhalb der Rastanlage, in den Ein- und Ausfahrtspuren oder auf dem Seitenstreifen abgestellt wurden. (46 von 96 Anlagen)

Nach einer Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), fehlen in Deutschland rund 23.000 Stellplätze für Lkw an den deutschen Autobahnen. Diese Erhebung stammt aus dem Jahr 2018 und wird alle fünf Jahre wiederholt. Sie wurde erst 2020 veröffentlicht, zu diesem Zeitpunkt hatte der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen Fünf-Punkte-Plan in Aussicht und Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt. auto-motor-und-sport.de hat das Bundesverkehrsministerium um eine Stellungnahme gebeten, die zur Veröffentlichung noch nicht vorlag.

Sie haben sich immer schon einmal gefragt, warum Lkw beim Parken zischen? In der Fotoshow liefern wir die Antwort.

Fazit

Die aktuelle Situation auf deutschen Raststätten ist Abends eine Vollkatastrophe! Unbeleuchtete Lkw stehen auf den Verzögerungsstreifen und sind lediglich mit einer Warnweste gesichert. Auf der Raststätte muss man sich den Weg zur Tankstelle durch wild parkenden Lkw bahnen und für die kurze Pinkelpause muss man schon mal drei Rastplätze anfahren, weil alles zugeparkt ist. Diese Situation ist dem Bundesverkehrsministerium seit Jahren hinlänglich bekannt – geschehen ist offenbar nichts. Dabei ist das Gefährdungspotenzial in den Abendstunden extrem hoch, einmal abgesehen von den Lkw-Fahrern, die verzweifelt nach einem Rastplatz suchen, um ihre Ruhezeiten einzuhalten.