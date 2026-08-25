ADAC und Shell beenden Tankrabatt: Mit neuem Partner ab 1.9. noch mehr sparen

Wie die Bild-Zeitung berichtet, können bereits ab 1.9.2026 ADAC-Mitglieder auch bei Esso günstiger tanken. Zum Start fällt der Preisnachlass sogar höher aus als bisher bei Shell.

Bis zum 15.10. sollen Mitglieder bei Esso zwei Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff erhalten. Danach reduziert sich der Nachlass auf einen Cent pro Liter. Eine zusätzliche Anmeldung ist nach den bisher vorliegenden Informationen nicht notwendig. Für den Rabatt reicht die Vorlage der ADAC-Mitgliedskarte.

Shell-Rabatt läuft noch bis Ende Dezember Der Wechsel erfolgt mit einer viermonatigen Übergangsphase. Shell und der ADAC beenden ihre Zusammenarbeit erst zum 31.12.2026. Bis dahin können Mitglieder an teilnehmenden Shell-Tankstellen weiterhin einen Cent pro Liter sparen. Die Kooperation besteht seit Herbst 2006.

Damit können ADAC-Mitglieder von September bis Ende Dezember sowohl bei Esso als auch bei Shell den jeweiligen Nachlass nutzen. Erst ab 1.1.2027 fällt Shell als Rabattpartner weg.

Esso hat rund 1.100 Tankstellen Ein Unterschied zeigt sich beim Tankstellennetz. Esso verfügt deutschlandweit über gut 1.100 Stationen, Shell kommt auf rund 1.900. Mit dem neuen Partner stehen damit etwa 800 Tankstellen weniger zur Verfügung. Der ADAC-Rabatt beschränkt sich allerdings nicht auf Shell beziehungsweise künftig Esso. Auch bei teilnehmenden Agip-Tankstellen erhalten Mitglieder weiterhin einen Cent Preisnachlass pro Liter.

Was der Rabatt beim Tanken bringt Während der Einführungsphase bei Esso sparen Mitglieder bei einer Tankfüllung von 50 Litern einen Euro. Nach dem 15.10.2026 sind es bei einem Cent Rabatt noch 50 Cent. Bei zwanzig Tankfüllungen mit jeweils 50 Litern summiert sich der reguläre Nachlass auf zehn Euro.

Der Rabatt allein sagt allerdings nichts darüber aus, wo Kraftstoff tatsächlich am günstigsten ist. Die Ausgangspreise unterscheiden sich zwischen einzelnen Tankstellen und Standorten. Eine andere Tankstelle kann deshalb trotz fehlendem ADAC-Nachlass günstiger sein. Shell begründet das Ende der Zusammenarbeit mit einer stärkeren Konzentration auf das eigene Kundenbindungsprogramm ClubSmart und dessen digitale Angebote. Dort bietet das Unternehmen derzeit unter anderem zwei Cent Rabatt pro Liter FuelSave-Kraftstoff an.

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