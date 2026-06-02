Amalfi-Küstenstraße SS163: Wer hier fahren darf, entscheidet das Kennzeichen

Auf der berühmten Küstenstraße SS163 Amalfitana gilt auch 2026 wieder eine besondere Verkehrsregel. Ob ein Fahrzeug fahren darf oder nicht, hängt dort an vielen Tagen von der letzten Ziffer des Kennzeichens ab.

Die Regelung betrifft einen rund 60 Kilometer langen Abschnitt der SS163 zwischen Vietri sul Mare und Positano. Die Straße führt unter anderem durch die Orte Cetara, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore und Praiano. Sie zählt zu den bekanntesten Küstenstraßen Italiens, gehört aber zugleich zu den verkehrsreichsten und engsten Straßen des Landes.

Gerade oder ungerade Kennzeichen Das Prinzip ist einfach. An geraden Kalendertagen dürfen Fahrzeuge mit gerader Endziffer im Kennzeichen die Strecke nicht befahren. An ungeraden Kalendertagen gilt das Verbot für Fahrzeuge mit ungerader Endziffer.

Entscheidend ist ausschließlich die letzte Zahl des Kennzeichens. Die Regel gilt nicht nur für italienische Fahrzeuge, sondern auch für deutsche Autos, Mietwagen und andere ausländische Fahrzeuge. Die Sperre greift jeweils zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten dürfen Fahrzeuge unabhängig von ihrer Kennzeichen-Endziffer fahren. Die Kennzeichenregel ist keine neue Maßnahme. Die italienischen Behörden setzen das System bereits seit mehreren Jahren ein, um den starken Reiseverkehr während der Hauptsaison zu begrenzen und Staus auf der Küstenstraße zu reduzieren.

Wann die Regel 2026 gilt Von 1.6.2026 bis 31.7.2026 gilt die Regel an Samstagen, Sonntagen und italienischen Feiertagen.

Vom 1.8.2026 bis 30.9.2026 wird die Regel deutlich ausgeweitet. In diesem Zeitraum gilt sie täglich.

Im Oktober greift die Regel erneut an Wochenenden und Feiertagen Wie kontrolliert und bestraft wird Die Einhaltung der Regel wird nicht nur stichprobenartig kontrolliert. Die Polizei richtet während der Geltungszeiträume regelmäßig Kontrollstellen entlang der Küstenstraße ein. Dabei werden Kennzeichen direkt vor Ort überprüft und Verstöße geahndet. Italienische Medien berichten von Fällen, in denen Autofahrer wegen eines Verstoßes gegen die Regelung mit 60 Euro belangt wurden.

Urlauber mit Hotelbuchung erhalten eine Ausnahme Für Touristen gibt es eine wichtige Ausnahme. Wer eine Unterkunft entlang der Küste gebucht hat, darf am Anreise- und Abreisetag auch dann fahren, wenn die Kennzeichen-Endziffer eigentlich unter das Fahrverbot fallen würde. Voraussetzung ist ein entsprechender Nachweis der Buchung. Die Reservierungsbestätigung sollte deshalb während der Fahrt mitgeführt werden.

Nicht von der Kennzeichenregel betroffen sind Motorräder, Motorroller, Taxis, Linienbusse sowie bestimmte Fahrzeuge von Anwohnern und Menschen mit Behinderung.

Wohnmobile und Gespanne unterliegen zusätzlichen Einschränkungen Für Wohnmobile, Gespanne und besonders lange Fahrzeuge gelten weitere Beschränkungen. Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 10,36 Metern dürfen die Strecke zwischen 06:30 Uhr und 24:00 Uhr grundsätzlich nicht befahren.

Diese Regel gilt unabhängig von der Kennzeichen-Endziffer und ganzjährig.

Warum Italien zu dieser Maßnahme greift Die SS163 Amalfitana verläuft unmittelbar entlang der Steilküste. Viele Abschnitte sind schmal, kurvenreich und verfügen nur über begrenzte Ausweichmöglichkeiten. Während der Sommermonate treffen dort Reisebusse, Mietwagen, Wohnmobile, Lieferverkehr und Ausflugsverkehr aufeinander.

Mit dem Kennzeichensystem wollen die Behörden die Zahl der Fahrzeuge auf der Strecke begrenzen und den Verkehrsfluss verbessern. Die Maßnahme wird deshalb seit mehreren Jahren regelmäßig verlängert.