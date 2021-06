Anzeige Amazon Prime Day 2021 Das sind die besten Deals für Autofahrer

Teslong Zwei Linsen Endoskop NTS 500

Hersteller

268,99 € 162,75 € 39 % Angebot bei Amazon ansehen

Das Teslong NTS500-3M/5.5 mm Endoskop ist mit zwei Linsen ausgestattet, um Problembereiche besser identifizieren zu können. Der Benutzer kann zwischen beiden Linsen nach unterschiedlichen Nutzungsszenarien wechseln, um eine bessere Sicht zu erreichen. Das Endoskop ist mit einem hochwertigen, halbstarren, metallischen Schwanenhals ausgestattet. Sechs einstellbare LED-Leuchten und eine eingebaute Taschenlampe sorgen für eine verbesserte Sicht im Dunklen.

Das sagen die Käufer – Bei diesem Produkt wird besonders die Bildqualität gelobt: "Für meine Werkstatt suchte ich ein praktisches Endoskop mit guter Bildqualität zu einem vernünftigen Preis und bin nach einigen Vergleichen beim NTS 500 gelandet. Die wichtigsten Kriterien waren für mich: Monitor, SD-Karte, kein WiFi, Kameradurchmesser unter 8 mm, Koffer, Preis unter 500,- €."

NOCO Boost Pro GB150

Hersteller

280,78 € 219,49 € 22 % Angebot bei Amazon ansehen

Der GB150 ist eine 3000A ultraportable, leichte und kompakte Lithium-Ionen-Starthilfe und Powerbank für 12-Volt-Batterien. Damit können Sie eine leere Batterie in Sekundenschnelle sicher starten – bis zu 80-mal mit einer einzigen Ladung. Es ist fehlersicher, macht die Bedienung für jedermann sicher und verfügt über eine funkensichere Technologie sowie einen Verpolungsschutz. Ein interner Akku kann zum Aufladen beliebiger persönlicher mobiler Geräte wie Smartphones, Tablets oder anderer USB-Geräte verwendet werden. Die Ladung hält bis zu einem Jahr.

Das sagen die Käufer – Bei diesem Produkt wird besonders die Leistung gelobt: "Grundsätzlich ein sehr gutes Gerät. Ich bin Autohändler und hab vor allem im Winter mehrere Diesel die nicht mehr anspringen. 3-4 Stück schafft er ohne Probleme."

Briggs & Stratton Q6500 – Tragbarer Benzin-Inverter-Generator

Hersteller

2130,00 € 1499,00 € 30 % Angebot bei Amazon ansehen

Die Inverter Technik und ein geräuschunterdrückendes Gehäuse der QuietPowerTM Series stellen Leistung zur Verfügung, die 60 Prozent leiser ist als die von Standardstromerzeugern. Zudem ist der Benzin-Inverter-Generator 30 Prozent leichter als ein Standardgenerator. Das integrierte Motor-/Lichtmaschinen-Design ermöglicht eine Leichtbauweise für einfache Tragbarkeit, was dazu führt, dass der Q6500 um 45 Prozent kompakter ist als ein Standardgenerator. Ein 306 ccm großer 4-Taktmotor sorgt bei 25-prozentiger Last 14 Stunden für Strom. Der Treibstofftank fasst 19 Liter. Die Starterleistung beträgt 6.500 Watt, die Betriebsleistung 5.000 Watt.

Das sagen die Käufer – Bei diesem Produkt wird besonders die simple Bedienbarkeit gelobt: "Gestern bekommen und gleich ausprobiert. Der erste Eindruck ist sehr gut. Öl eingefüllt, Benzin eingefüllt, ein paar mal am Seil gezogen und schon schnurrte der Motor."

DOMETIC TropiCool TC 35FL – tragbare elektrische Kühlbox/Heizbox

Hersteller

395,00 € 178,46 € 55 % Angebot bei Amazon ansehen

Vielseitigkeit, Leistungsstärke und eine perfekte Ausstattung – das sind die Erkennungsmerkmale der DOMETIC TropiCool Serie. So verfügt die Box über eine intelligente Energiesparschaltung, die Temperatur lässt sich individuell regeln und wird über LED angezeigt. Bei Bedarf kann man dem komfortablen Gerät auch warme Speisen anvertrauen. Die DOMETIC TropiCool Box kühlt bis 25 °C unter Umgebungstemperatur und heizt bis +65 °C. Die Temperatur lassen sich über das Softtouch-Bedienpanel individuell einstellen – und zwar in jeweils sieben Stufen: von +1 °C bis +15 °C im Kühlbetrieb bzw. von +50 °C bis +65 °C im Heizbetrieb. Die Memory-Funktion speichert die jeweils letzte Einstellung.

Das sagen die Käufer – Bei diesem Produkt wird besonders die gute Kühlleistung gelobt: "Diese Box schafft es im 220 Volt Betrieb innerhalb von 2,5 Stunden von 24 Grad auf 3 Grad zu kühlen."

E-HEELP Electric Car Jack

Hersteller

169,99 € 135,99 € 20 % Angebot bei Amazon ansehen

Das Elektrischer-Hydraulik-Wagenheber-Kit ist für die Garage zu Hause und für lange Ausflüge im Freien unverzichtbar. Die Verwendung des elektrohydraulischen Wagenheber-Kits E-HEELP spart mehr Zeit als herkömmliche Reifenwechselmethoden. Alles, was der Anwender machen muss: Wagenheberkabel an die Zigarettenanzünderbuchse anschließen. Der Wagenheber eignet sich zum Anheben von Limousinen oder Geländewagen mit einem Gewicht von bis zu fünf Tonnen. Der Hubbereich geht bis zu 450 Millimeter. Der Wagenheber selbst wiegt 6,7 Kilogramm.

Das sagen die Käufer – Bei diesem Produkt wird besonders die gute Verarbeitung gelobt: "Äußerer Eindruck super, gut verarbeitet, Gehäuse wirkt hochwertig, praktischer Koffer sogar mit Metallverschlüssen, kurze, aufs Wesentliche konzentrierte Beschreibung."

Smart Juice EL-JB2M3E2 Booster 2 Wallbox

Hersteller

1229,00 € 1033,99 € 17 % Angebot bei Amazon ansehen

Weltweit einzige mobile 22 kW-Ladestation, die 100 Prozent der aktuell gültigen Norm IEC 62752 entspricht. Inkl. FI A und FI B. Wo Strom ist, können Sie laden. Reichweitensorgen gibt es nicht mehr. Mit dem JUICE BOOSTER 2 laden Sie unabhängig vom Stromanschluss immer maximal schnell, im In- wie im Ausland. PLUG & POWER: Einfach einstecken und laden! Kein Knopfdruck, keine Fehlerquelle. Dank automatischer Adapter-Erkennung.

Das sagen die Käufer – Bei diesem Produkt wird besonders die gute Alltagstauglichkeit gelobt: "Nach 2 Wochen Nutzung bin ich echt froh, etwas tiefer in die Tasche gegriffen zu haben. Das Gerät funktioniert problemlos, ist super verarbeitet. Es hat vorher mal jemand daran gedacht, dass es draußen auch mal regnet oder jemand mit dem Auto drüber rollen könnte. Der Mechanismus zum Wechseln der Adapter ist solide und idiotensicher."

Westfalia abnehmbare Anhängerkupplung

Hersteller

625,00 € 315,81 € 49 % Angebot bei Amazon ansehen

Ein schönes Aussehen ist für viele Menschen das Wichtigste an ihrem Auto und die Ansprüche an die optische Eleganz steigen – eine aus dem Heck ragende Anhängerkupplung stört dabei den Anblick des Wagens. Die abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalia ist die unauffällige und flexible Transportlösung, für alle, die gelegentlich einen Anhänger nutzen. So eignet sie sich im Einsatz ideal für Fahrradträger oder Pferdeanhänger, ist aber nach einfacher Demontage der Kugelstange nahezu unsichtbar. Der fahrzeugspezifische Elektrosatz bietet eine optimale Unterstützung der Lichtfunktionen von Anhänger oder Radträger und sorgt für Sicherheit auf der Straße: Fehlermeldungen werden im Autocockpit angezeigt und Komfort- sowie Sicherheitsfunktionen greifen im Notfall ein. Mit hoher Passgenauigkeit in OE-Qualität.

Das sagen die Käufer – Bei diesem Produkt wird besonders der gute Kundenservice gelobt: "Die Montage ging leicht von der Hand. Bei ein paar unklaren Fragen zwecks Stromanschluss konnte Westfalia direkt weiterhelfen. Bin vollauf zufrieden mit der AHK."