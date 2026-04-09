Analyse: Wann wird der Sprit wieder günstiger?

Der Grund liegt indes weniger im Ölpreis selbst als in den Bedingungen, unter denen Preisrückgänge überhaupt weitergegeben werden.

So entwickelt sich der Sprit-Preis Die entscheidende Frage ist, wie lange der Ölpreis auf einem niedrigeren Niveau bleibt. Daraus ergibt sich ein typischer Ablauf, der sich in mehreren Stufen beobachten lässt.

0 bis 3 Tage Kaum Veränderung an der Tankstelle. Die Preise bleiben meist stabil, weil noch Kraftstoff aus teureren Beständen verkauft wird.

4 bis 7 Tage Erste kleine Preisbewegungen sind möglich. Diese fallen oft noch gering aus und sind nicht flächendeckend sichtbar.

7 bis 14 Tage Leichte bis spürbare Rückgänge können auftreten. Voraussetzung ist, dass der Ölpreis stabil niedrig bleibt.

14 bis 28 Tage Deutlichere Preisnachlässe werden möglich. In dieser Phase erreichen günstigere Einkaufspreise zunehmend die Tankstellen.

ab 4 Wochen Ein neues Preisniveau kann sich etablieren, sofern keine neuen Preistreiber auftreten.

Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen Zentral ist die Stabilität der geopolitischen Lage. Die aktuelle Entspannung im Nahen Osten hat den Preisrückgang ausgelöst. Bleibt diese bestehen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit sinkender Spritpreise. Neue Spannungen können den Effekt jederzeit stoppen.

Auch der Wechselkurs spielt eine Rolle. Da Öl in US-Dollar gehandelt wird, kann ein schwächerer Euro den Rückgang teilweise ausgleichen. Dadurch kommen sinkende Ölpreise verzögert oder abgeschwächt beim Verbraucher an.

Warum der Rückgang begrenzt bleibt Selbst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, sinken die Preise nicht im gleichen Umfang wie der Ölpreis. Ein wesentlicher Teil des Literpreises besteht aus Steuern und Abgaben, die konstant bleiben.

Hinzu kommt das Marktverhalten. Sinkende Einkaufspreise werden meist schrittweise weitergegeben. Dieses Muster wird als Rocket-and-Feather-Effekt beschrieben.

Die Folge ist ein klarer Unterschied zwischen schnellem Preisanstieg und langsamem Rückgang.

Welche Faktoren zusätzlich Einfluss haben Neben Ölpreis und Wechselkurs beeinflussen weitere Faktoren die Entwicklung. Dazu gehören die Auslastung der Raffinerien, Transportkosten und der Wettbewerb zwischen Tankstellen.

Auch die Nachfrage spielt eine Rolle. In Zeiten hoher Auslastung, etwa vor Ferien, bleiben Preise oft länger stabil, selbst wenn der Ölpreis sinkt.

Diese Faktoren entscheiden darüber, ob sich der typische Zeitverlauf beschleunigt oder verzögert.