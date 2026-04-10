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Auch wegen hohen Diesel-Preisen: Erste Spedition ist insolvent

Auch wegen hohen Diesel-Preisen
Bekannte Spedition Willi Betz ist insolvent

Die Spedition Betz International aus dem baden-württembergischen Sonnenbühl hat Insolvenz angemeldet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.04.2026
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IMAGO Lkw Spedition Willi Betz
Foto: 04/2026, IMAGO Lkw Spedition Willi Betz

Das Amtsgericht Tübingen eröffnete das Verfahren Anfang April 2026 und setzte einen vorläufigen Insolvenzverwalter ein. Für das Transportunternehmen beginnt damit eine ungewisse Phase, obwohl der Betrieb vorerst weiterläuft.

Rund 140 Beschäftigte sind betroffen. Nach Angaben des Unternehmens wird der Transportbetrieb zunächst ohne Einschränkungen fortgeführt. Gleichzeitig wird nach Investoren gesucht, die eine Zukunft für das Unternehmen ermöglichen könnten.

Wie es für Betrieb und Beschäftigte weitergeht

Für die Mitarbeiter gibt es zumindest kurzfristig eine Absicherung. Die Löhne und Gehälter werden über das Insolvenzgeld für drei Monate übernommen. In dieser Zeit soll geklärt werden, ob und in welcher Form der Betrieb bestehen kann.

Parallel dazu prüft der Insolvenzverwalter die wirtschaftliche Lage. Ziel ist es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet, konkrete Entscheidungen stehen aber noch aus.

Warum die Spedition in die Krise geraten ist

Die wirtschaftlichen Probleme haben mehrere Ursachen. Der Transportsektor steht seit Monaten unter Druck. Steigende Kosten treffen auf einen intensiven Wettbewerb, während die Margen ohnehin gering sind.

Hinzu kommt die allgemeine wirtschaftliche Lage. Eine schwächere Konjunktur sorgt für weniger Aufträge und erhöht gleichzeitig den Preisdruck. Interne Sparmaßnahmen konnten diese Entwicklung nicht mehr ausgleichen.

  • steigende Dieselpreise
  • hoher Wettbewerbsdruck
  • niedrige Gewinnmargen
  • schwache Konjunktur
  • gestiegene Betriebskosten

Rolle des Unternehmens in der Region

Betz International gehört zur Willi Betz Gruppe und ist auf verschiedene Transportarten spezialisiert. Dazu zählen unter anderem temperaturgeführte Transporte sowie klassische Gütertransporte mit Sattelaufliegern und Spezialfahrzeugen.

Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten in der Region verankert und Teil eines größeren Logistiknetzwerks. Entsprechend groß ist die Bedeutung als Arbeitgeber auf der Schwäbischen Alb.

Fazit