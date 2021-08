VW streicht die Currywurst in WOB Volkswagen wird fleischfreier

Nach dem Werksurlaub werden sich einige Angestellte des Autokonzerns umstellen müssen, denn wie es nun in einer internen Ankündigung heißt, wird das Betriebsrestaurant im Markenhochhaus künftig fleischfrei sein. Lediglich ab und zu soll noch Fisch das Angebot erweitern, ansonsten kommen die zirka 150 Gerichte in der Werkskantine ohne Fleisch aus.

Mitarbeiter wollen vegetarische und vegane Kost

Dabei haben die Mitarbeiter an dem Aus der Currywurst einen entscheidenden Anteil. Sie wünschten sich nach Angaben aus dem Infoschreiben mehr vegetarische und vegane Gerichte. Gleichzeitig will sich das Unternehmen nachhaltiger präsentieren, da ein geringerer Fleischverzehr ebenfalls der Umwelt zugutekommt. Am Standort in Hannover hat man zuvor schon das nahezu fleischfreie Konzept umgesetzt.

VW Die Currywurst wurde 1973 bei VW erstmals serviert.



Allerdings müssen die Beschäftigten in Wolfsburg nicht komplett "ihrer" Currywurst nachtrauern. In weiteren Kantinen unter anderem auf der anderen Straßenseite wird die Kult-Wurst weiter angeboten.

Schon 2020 gab es bei VW einen mittelschweren Aufstand, weil die Wurst nicht mehr täglich ab Vormittags angeboten wurde. Die Selbstbedienung mit der Wurstzange aus den Warmhaltewannen hat nicht mehr den Corona-bedingten Hygienestandards entsprochen. Nach Intervention der Arbeitnehmervertretung wurde die Wurst in einigen Kantinen wieder täglich corona-konform angereicht.

Sieben Millionen Currywürste pro Jahr

2019 hatte die VW-eigene Fleischerei rund sieben Millionen Currywürste sowie mehr als 550 Tonnen Ketchup produziert. Übrigens, die VW-Currywurst hat sogar eine eigene Produktnummer. Unter 199 398 500 A können Fachhändler die "Currybockwurst", so der offizielle Titel, aus dem konzerneigenen Katalog ordern.

VW Die geheime Zutat: Die Currywurst "VW"-Mischung.

Seit 1950 versorgt die VW-Fleischerei anfangs nur die Arbeiter mit Wurstwaren, darunter Krakauer, Fleischkäse, Bouillon- oder Fleischwurst. Sogar eigene Bauernhöfe unterhielt das Unternehmen einst. Das Schweinefleisch stammte später aus der Region und wird ohne Phosphate, Milcheiweiß und Glutamat sowie mit vergleichsweiese wenig Fett produziert. 1973 wurde die VW-Currywurst erstmals serviert, nach einer strenggeheimen Würzmischung des Gewürzwerks Raps aus Kulmbach.

Umfrage Wie ernähren Sie sich? 345 Mal abgestimmt Fleisch in mein Gemüse! Vegetarisch Vegan mehr lesen

Fazit

Nach dem Verbrenner muss bei VW nun auch die Currywurst das Zeitliche segnen – weils die Mitarbeiter so wollen und weils nachhaltig ist. Und, da man bei VW aktuell ja auch noch Autos mit Verbrennungsmotoren und E-Motoren anbietet, gibt’s die Currywurst in Wolfsburg nach wie vor noch in einer Kantine. Die ist direkt auf der anderen Straßenseite. Bewegung tut ja auch gut!