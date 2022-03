Leserwahl: Die besten Familienautos Gewinnen Sie einen Kia Ceed SW Plug-in Hybrid

Es ist wieder so weit: Zum elften Mal ruft AUTO Straßenverkehr seine Leserinnen und Leser zur Wahl der beliebtesten Familienautos auf. In diesem Jahr stehen 123 Baureihen zur Wahl, und wie immer winkt ein attraktiver Hauptpreis als Gewinn unserer Verlosung.

Die Wahl der besten Familienautos steht in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen. Denn obwohl die Vielfalt der Grundmodelle in unserem Wahlkatalog mit 123 gegenüber 124 Baureihen in 2021 fast unverändert hoch ist und es wie in den Vorjahren bis kurz vor Redaktionsschluss noch einige Neuzugänge gab, hat sich das Angebot der tatsächlich verfügbaren Modelle und Varianten spürbar verschoben.

Viele Basismodelle und Diesel nicht verfügbar

Nicht nur, dass Sie beim Neuwagenkauf aktuell weitaus länger als aus früheren Jahren gewohnt auf Ihr Wunschmodell warten müssen. Chipkrise und Transformationsprozess führen dazu, dass Autohersteller ihr Angebot neu sortieren: Bestimmte Motorvarianten sind zeitweise nicht verfügbar oder entfallen ganz. Dies betrifft leider nicht nur wenig nachgefragte exotische Kombinationen, sondern häufig auch beliebte Einstiegsmodelle. Der Hintergrund ist klar: In Zeiten knapper Bauteile und strenger Flottenverbrauchswerte entfallen zunächst jene Motorisierungen, die dem Unternehmen weniger Geld einbringen, oder solche, die die CO₂-Bilanz stärker belasten.

Familienauto des Jahres 2022: Hier geht es zum Fragebogen!

Dies führt auch dazu, dass der Wahlkatalog der Familienautos in diesem Jahr etwas anders aussieht: Standen 2021 in der Kategorie A (bis 25.000 Euro) noch immerhin 44 Modelle zur Wahl, so sind es heuer nur noch 28. Nicht, weil so viele Baureihen eingestellt worden wären, sondern weil sie in die nächsthöhere Preiskategorie gerutscht sind. Falls Sie also Ihre Favoriten vermissen, empfehlen wir den Blick auf die Folgeseiten. Die Wahl selbst folgt dem bewährten Schema: Die Redaktion hat alle familientauglichen Kombis, Vans und SUV-Modelle mit einem Kofferraumvolumen von mindestens 400 Litern und einem maximalen Grundpreis von 45.000 Euro im Wahlkatalog für Sie zusammengetragen, jeweils nach Marken und Preisen sortiert. Die Modelle sind in drei Preiskategorien eingeteilt; pro Kategorie können Sie drei Auszeichnungen vergeben, und zwar für die Rubriken Design, Technologie sowie Preis/Leistung. Zudem können Sie jeweils einen Gesamt- und einen Importsieger benennen.

Attraktiver Hauptpreis mit Plug-in-Antrieb

Unter allen Teilnehmern verlosen wir in diesem Jahr einen Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid mit 141 PS in der Ausstattungslinie Vision im Wert von 36.190 Euro. Der Kompaktkombi verfügt ab Werk über eine umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung, die unter anderem LED-Licht, Alufelgen, Zweizonen-Klimaanlage, Smartphone-Anbindung und Rückfahrkamera umfasst; dazu Adaptivtempomat, Kollisionswarner, Totwinkel- und Spurassistent. Die Redaktion wünscht viel Vergnügen bei der Wahl Ihrer Favoriten und viel Glück bei der Verlosung!