Albabstieg Autobahn A8 Im Sommer mehrfach gesperrt

Die Autobahn A8 wird im August und im September für insgesamt sieben Tage gesperrt. Der sogenannte Albabstieg ist dann in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Mühlhausen dicht.

Zur ersten Sperrung kommt es noch während der Sommerferien von Donnerstag, 11. August, ab 22 Uhr bis Montag, 15. August, 5 Uhr. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahndecke auf vier Kilometern erneuert. Da die Autobahn in dem Bereich nicht breit genug ist, muss der Abschnitt voll gesperrt werden.

Rodungsarbeiten im September

An zwei weiteren Wochenenden (17./18.9.) sowie 24./25.9. ist die Autobahn erneut zwischen 6 Uhr und 20 Uhr gesperrt. Hier sind Rodungsarbeiten angesetzt, der Baumschnitt muss per Helikopter abtransportiert werden. Mit den Baumfällungen wird die Felssicherung für 2023 am Drackensteiner Hang vorbereitet. Hier hatten sich im April 2022 aus einer Felswand Steine gelöst.

Während der Sperrungen sind Umleitungen ausgeschildert. Die Autobahn GmbH bittet um eine weiträumige Umfahrung vom Autobahnkreuz Ulm-Elchingen über die A7 und A6. Von der Anschlussstelle Ulm-West aus wird die Strecke über die B10 und die B313 empfohlen. Im Ort werden Autofahrer von der Anschlussstelle Merklingen über die U6 nach Mühlhausen umgeleitet.

Fazit

Gleich an drei Wochenenden muss die Autobahn A8 von Ulm in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Hier werden der Fahrbahnbelag erneuert sowie Bäume gefällt, um eine Felswand später sichern zu können.