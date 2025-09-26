Autofahren in Italien: Maut mit Entschädigung bei Stau

Die italienische Verkehrsbehörde ART arbeitet an einem neuen Modell für die Autobahn-Maut. Kerngedanke: Wer im Stau steht, soll nicht den vollen Preis zahlen. Autofahrer könnten bei langen Verzögerungen einen Teil der gezahlten Maut erstattet bekommen – ähnlich wie Flugreisende bei Verspätungen.

Transparenz bei den Gebühren Bislang orientierten sich die Mautpreise an pauschalen Tarifen, die regelmäßig angepasst wurden. Künftig sollen die Kosten enger an die tatsächlichen Investitionen der Betreiber gekoppelt werden. Heißt: Wer zahlt, soll klar nachvollziehen können, wofür das Geld verwendet wird.

Das Prinzip erinnert an die EU-Fluggastrechte. Dort erhalten Passagiere Entschädigungen, wenn Verspätungen über ein bestimmtes Maß hinausgehen. Ein ähnlicher Schutz soll nun auch Autofahrer entlasten – und könnte Vorbild für weitere Länder werden.

So könnte das "Stau-Cashback" aussehen Die Verkehrsregulierungsbehörde Italiens (ART) plant, ein System einzuführen, bei dem Autofahrer bei Verzögerungen durch Baustellen einen Teil der Maut zurückfordern können. Folgende Eckpunkte sind im Gespräch: