Patent zur automatischen Auto-Pfändung Ford will Schuldner-Autos abschalten

Das bereits im August 2021 eingereichte Patent sieht vor, die in den USA rechtlich mögliche Wiederinbesitznahme des Fahrzeugs zu automatisieren, wenn der Käufer oder die Käuferin mit den Kreditraten in Rückstand gerät.

Piepton bis Geofencing

So sieht Ford vor, dass Verkäufer oder Kreditinstitute beim Schuldner zunächst per Smartphone sowie über die Bildschirme im Auto die ausstehenden Zahlungen anmahnt. In weiteren Stufen skizzieren die Ford-Ingenieure dann das Vorgehen. So ist es denkbar, spezielle Funktionen des Fahrzeugs wie etwa Radio oder die Klimaanlage zu deaktivieren. Auch ein nerviger Dauerton im Inneren soll den Fahrer zum Bezahlen animieren. Des Weiteren könnte über eine Art Geofencing der Aktionskreis eingeschränkt werden, etwa um dem säumigen Kunden noch die Fahrt zur Arbeit zu ermöglichen.

Darüber hinaus soll die Fahrt bei zum Beispiel medizinischen Notfällen weiterhin möglich sein. Als weitere Eskalations-Stufe könnte der Gläubiger das Fahrzeug komplett für die Nutzung sperren oder sogar autonom zu einem Sammelplatz überführen. Als finales Szenario skizzieren die Patentanmelder sogar die automatisierte Wertermittlung des Fahrzeugs anhand der Fahrzeugdaten – im schlimmsten Fall könne das Modell sich dann selbst zum Schrottplatz navigieren.

Autonome Verschrottung

Auch gegen hartleibige Kreditverweigerer hat die Patentschrift eine Lösung. Sollte das Fahrzeug gegen das automatisierte Wegfahren gesichert oder sogar versteckt sein, so liefern GPS-Daten und Kamera-Bilder der Umgebung genügend Anhaltspunkte, um die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten.

In Deutschland ist eine derartige Praxis nicht rechtes, Sachpfändungen laufen ausschließlich über Vollstreckungsbescheide und einen Gerichtsvollzieher.

Fazit

Ein Patent von Ford sieht das automatisierte Pfänden des Autos vor. Das funktioniert indes nur in den USA, dort aber könnte sich der Autobauer vorstellen, säumige Kunden in unterschiedlichen Eskalationsstufen vom Bezahlen der Kreditraten zu überzeugen. Das beginnt bei der Abschaltung der Klimaanlage und geht über einen Nerv-Ton bis zum kompletten Shutdown des Autos. Ja sogar die automatisierte Verschrottung sei eine Option.