Autozüge nach Sylt gestoppt: Hunderte Urlauber sitzen fest

Das erste Sylt-Shuttle startete um 5.35 Uhr noch planmäßig von Niebüll nach Westerland. Gegen 6 Uhr fiel die Weiche bei Lehnshallig aus. Zwei Züge, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Rückweg Richtung Festland befanden, mussten umkehren. Die Fahrzeuge wurden anschließend auf Sylt wieder entladen. Damit stecken seitdem zahlreiche Urlauber mit ihren Autos auf der Insel fest.

Hunderte Fahrzeuge betroffen Ein einzelner Autozug kann je nach Zuglänge rund 150 Pkw transportieren. Durch den Stopp am Morgen konnten bereits mehrere Hundert Fahrzeuge nicht auf das Festland gebracht werden. Reisende warteten an den Verladestationen vergeblich auf eine Abfahrt.

In sozialen Netzwerken machten Betroffene ihrem Ärger Luft. Eine Frau schilderte in einer Sylt-Gruppe: "Stehe seit 6.30 Uhr an der Verladestelle und es fährt kein Shuttlezug ... keine Info." Die Enttäuschung ist groß, da viele Urlauber mit fest gebuchten Abreisezeiten rechnen mussten.

Auswirkungen auf Personenverkehr Von der Störung betroffen ist auch der regionale Bahnverkehr. Zwischen Niebüll und Klanxbüll fahren keine Züge. Stattdessen hat die Bahn einen Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. Von Klanxbüll aus verkehren Züge im Pendelverkehr weiter nach Westerland. Für Autofahrer gibt es jedoch keine Alternative, da nur in Niebüll eine Verladestation für Fahrzeuge vorhanden ist.

Die Fahrt mit dem Autozug über den Hindenburgdamm dauert normalerweise etwa 30 Minuten. Für viele Urlauber bedeutet die Sperrung nicht nur lange Wartezeiten, sondern auch organisatorische Probleme bei der Rückreise.