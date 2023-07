Logos auf einem Modell auszutauschen und so ein zusätzliches Modell für eine zweite Marke zu schaffen. Das ist die Definition von Badge Engineering. Doch so einfach ist es nicht, es gibt viele Nuancen. Rebadging, wie das Phänomen auch genannt wird, bezieht sich auf das Aussehen eines Autos. Häufig wird im Zusammenhang mit Badge Engineering aber auch das Teilen von Plattformen erwähnt.

Begonnen hat das Logotauschen wahrscheinlich im Jahr 1926 in den Vereinigten Staaten. Der Hersteller Nash Motors gründete eine Submarke mit billigeren Modellen namens Ajax, die nach nur zwei Jahren wieder verschwand. Der Firmenchef entschied, dass alle Fahrzeuge das Nash-Logo tragen sollten. Daraufhin ersetzte das Unternehmen die Ajax-Logos auf allen bereits produzierten Ajax Six durch das Nash-Logo und bot allen Kunden, die einen Ajax gekauft hatten, einen Umrüstsatz an.