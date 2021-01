Bentley-Chefdesigner geht nach China Stefan Sielaff wechselt wohl zu Geely

Es sieht ganz danach aus, als müsse der VW-Konzern einen seiner Top-Designer nach China ziehen lassen. Wie der "Business Insider" meldet, räumt Stefan Sielaff seinen Posten als Chefdesigner bei Bentley und wechselt zu Geely. Dem Bericht zufolge soll es für Sielaff zuerst ins schwedische Göteborg gehen, wo Geely zusammen mit seiner Konzerntochter Volvo ein Design-Studio betreibt. Später soll er jedoch von Shanghai aus agieren. Geely wollte die Personalie auf Nachfrage nicht kommentieren.

VWs oberster Interieur-Designer

Im VW-Konzern muss durch Sielaffs bevorstehenden Abgang nicht nur der Posten des Bentley-Designchefs neu besetzt werden. Der 58-Jährige übte diesen Job eigentlich nur nebenberuflich aus. Sielaffs Hauptaufgabe war es, die konzernweite Strategie für das Interieur-Design vorzugeben. Vor diesem Hintergrund dürfte sein Abgang in Volkswagens Gestaltungsabteilung ein recht tiefes Loch reißen.

Stefan Sielaff, der am 7. Januar 1962 in München geboren wurde, studierte an der FH München und am Londoner Royal College of Art, bevor er in den frühen Neunzigerjahren bei Audi erste Berufserfahrungen sammelte. Abgesehen von kurzen konzerninternen Abstechern blieb er dort bis 2003. Es folgte ein dreijähriges Intermezzo bei Daimler in Sindelfingen, bevor Sielaff 2006 als Designchef zu Audi zurückkehrte. 2012 wechselte er als oberster Interieur-Designer in den VW-Konzern, drei Jahre später übernahm er zusätzlich die Rolle des Chefdesigners bei Bentley.

Umfrage 29 Mal abgestimmt Von VW zu Geely: Der richtige Karriereschritt von Stefan Sielaff? Ja. Bei den Chinesen kann er sich sicher besser entfalten. Nein. Beim Konzernriesen VW hätte seine Arbeit mehr Relevanz. mehr lesen

Fazit

Bei Geely wird Stefan Sielaff – so die Berichte über seinen Wechsel stimmen – auf einen alten VW-Bekannten treffen: Thomas Ingenlath, der heute Chef der Geely-Elektroauto-Marke Polestar ist, zuvor Volvo-Chefdesigner war und heute in weiten Teilen die Gestaltung der Autos des chinesischen Konzerns mitbestimmt, war zuvor zusammen mit Sielaff in Volkswagens Design-Team beschäftigt. Ingenlaths Werdegang zeigt, dass bei Geely erstaunliche Karrierewege möglich sind.