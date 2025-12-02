Berichte über Rauswurf: Hat Jaguar Land Rover Designboss Gerry McGovern gefeuert?

Das berichten Autocar und Autocar India übereinstimmend und beziehen sich dabei auf Quellen innerhalb des Unternehmens. Mutmaßlich wurde der Chief Creative Officer der Marke am Montag (1.12.2025) gebeten, das Unternehmen zu verlassen, und sein Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung gekündigt. Laut einer Quelle von Autocar India wurde McGovern "aus dem Büro eskortiert", die genauen Gründe dafür sind jedoch noch nicht bekannt. Weder JLR noch der Mutterkonzern Tata wollten sich gegenüber den britischen Kollegen auf Nachfrage zum Thema äußern.

Hintergründe unklar Der Rauswurf von McGovern erfolgt nur eine Woche, nachdem der neue CEO PB Balaji – zuvor Finanzchef von Tata Motors – die Nachfolge des scheidenden Adrian Mardell angetreten hat. Dies könnte darauf hindeuten, dass der indische Tata-Konzern eine noch stärkere Kontrolle über den britischen Automobilhersteller anstrebt.

McGovern galt als äußerst einflussreiches Mitglied des JLR-Vorstands und war ein Günstling des verstorbenen Ratan Tata, des ehemaligen Vorsitzenden der Tata-Gruppe.

Gerry McGovern und das neue Jaguar-Design Gerry McGovern hatte in seinen letzten Jahren bei Jaguar eine klare ästhetische Neuausrichtung vorangetrieben, die er als "opulenten Modernismus" bezeichnete. Sein Ziel war ein radikaler Bruch mit vertrauten Linien und historischen Zitaten zugunsten eines moderneren, kunstorientierten Erscheinungsbilds. Dazu gehörte auch das 2024 eingeführte Markenbild mit modernisiertem Logo, neuem Schriftzug und dem Motto "Copy Nothing". Das Konzeptfahrzeug Jaguar Type 00 zeigte erstmals, wie diese Philosophie in einem vollelektrischen Modell umgesetzt werden sollte: mit einer reduzierten Formensprache und einer starken Betonung auf Luxus und visueller Präsenz.

Die Neuausrichtung sorgte allerdings für kontroverse Reaktionen. Während Befürworter den mutigen Ansatz lobten, kritisierten Traditionalisten die starke Distanzierung von Jaguars Tradition und ikonischen Merkmalen. Besonders die Abkehr von klassischen Proportionen sowie die fast kunstobjektartige Anmutung neuer Modelle stießen auf Skepsis. Mit McGoverns Entlassung endet dieser gestalterische Kurs vorerst – seine Designphilosophie prägt jedoch weiterhin die Debatten über die zukünftige Ausrichtung der Marke.