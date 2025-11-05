Betonwand vs Porsche 911: Wie hat der Elfer-Fahrer DAS geschafft?

Ein 90-jähriger Autofahrer durchbrach mit seinem Porsche 911 Carrera rückwärts eine Betonwand und blieb mit dem Fahrzeug über einem Lüftungsschacht hängen. Nach Angaben der Polizei blieb der Senior unverletzt, der Sachschaden ist jedoch erheblich.

Rückwärts gegen die Wand Gegen 15.45 Uhr befuhr der Senior das erste Untergeschoss der Tiefgarage in der Mathildenstraße, als der Porsche aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts gegen eine massive Betonwand stieß. Die Wand gab nach, und der Sportwagen blieb anschließend mit dem Heck rund fünf Meter über dem Boden eines darunterliegenden Lüftungsschachts stecken.

"Der Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Pkw eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden", teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mit. Der Mann war nicht eingeklemmt und blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Bergung und Schaden Zur Bergung des Fahrzeugs sicherten Einsatzkräfte den Porsche zunächst gegen Abrutschen. Anschließend wurde der Wagen vollständig in den Schacht hinabgelassen, um ihn sicher bergen zu können. Der Gesamtschaden wird auf etwa 95.000 Euro geschätzt – davon rund 45.000 Euro am Fahrzeug selbst, der Rest an der beschädigten Betonwand und an Teilen der Gebäudestruktur.