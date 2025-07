Dieser Blitzer in Stuttgart offenbart die Herausforderungen der grünen Verkehrswende

In Stuttgart sorgt ein neuer Blitzer in Bad Cannstatt für Aufsehen. Seit seiner Installation wird er quasi von jedem Auto ausgelöst, was zu einer Vielzahl von Bußgeldern führt. Das liegt hauptsächlich an der neuen Verkehrsführung, die Autofahrer noch nicht vollständig akzeptiert haben oder nicht kennen. Die Straße, an der der Blitzer aufgestellt wurde, ist nämlich zu einer Fahrradstraße umfunktioniert.