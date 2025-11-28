Brücken-Neubau: A28 wird am Wochenende gesperrt

Die Sperrung am Freitag, 28. November, um 18:00 Uhr bis spätestens Montag, 1. Dezember, um 5:00 Uhr ist der Rückbau eines Kappengerüsts verantwortlich, das die seitlichen Randstreifen einer Brücke trägt. Außerdem müssen neue Kabeltrassen und Entwässerungssysteme verbaut werden. Beide Fahrtrichtungen zwischen Bad Zwischenahn-West und Neuenkruge sind betroffen.

Während der Vollsperrung stehen den Autofahrern die folgenden Umleitungen zur Verfügung:

Ab Bad Zwischenahn-West führt die Umleitung über die U5 zur Anschlussstelle Zwischenahner Meer und von dort über die U7 nach Neuenkruge

In Gegenrichtung wird der Verkehr von Neuenkruge über die U6 und die U8 nach Bad Zwischenahn-West geleitet

Die Auffahrten der Anschlussstelle Zwischenahner Meer bleiben während der Vollsperrung geöffnet Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass auf den regionalen Straßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist und bittet um aufmerksame Fahrweise.

Marode Brücke musste ersetzt werden Hintergrund der Baustelle ist der Ersatzneubau der intern ZW4 genannten Brücke aus dem Jahr 1973. Die wies strukturelle Schäden auf und war für die künftig erwarteten Verkehrsbelastungen nicht mehr ausgelegt.

Der Ersatzneubau entsteht als Spannbetonkonstruktion aus Fertigteilen. Diese Bauweise ermöglicht eine deutlich effizientere Ausführung, da auf eine aufwändige Tragkonstruktion verzichtet werden kann. Mit der neuen Brücke wird außerdem der Radweg verbreitert. Die nutzbare Breite steigt künftig auf drei Meter. Die Gesamtkosten liegen bei 5,6 Mio. Euro.

Die A28 verbindet die Regionen zwischen Oldenburg, Bad Zwischenahn und Leer und zählt zu den zentralen Ost-West-Achsen im Nordwesten. Sie übernimmt im Alltagsverkehr eine wichtige Verbindungsfunktion zwischen den Städten der Metropolregion Bremen-Oldenburg und dient zugleich als Zubringer zur A31 in Richtung Ruhrgebiet und Nordseeküste.