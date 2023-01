Startseite Verkehr Politik & Wirtschaft Car of the Year 2023: Jeep Avenger

Car of the Year 2023 And the Winner is ...?

Sieben Modelle stritten sich um den Titel: "Car of the Year 2023". Nun gibt es einen Sieger, der im Rahmen der Auto-Show in Brüssel gekürt wurde. Holger Wittich 16.01.2023