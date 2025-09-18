Dacia erweitert Garantie: Aber nur für treue Kunden

Wer bei Dacia einen Neuwagen kauft, erhält darauf drei Jahre Herstellergarantie. Diese lässt sich künftig auf bis zu sieben Jahre ausdehnen. Dazu führen die Rumänen die sogenannte Treuegarantie auch für Neuwagen ein. Bislang gab es die nur für Gebrauchtwagen der Marke.

Wartung vorausgesetzt Voraussetzung für die Anschlussgarantie ist eine jährliche Wartung bei einem autorisierten Dacia-Vertragspartner. Mit jedem Service erweitert sich die Garantie bis zu einem Fahrzeugalter von sieben Jahren oder 150.000 Kilometern Laufleistung. Die Laufzeit der einzelnen Anschlussgarantien beträgt jeweils zwölf Monate beziehungsweise 30.000 Kilometer Laufleistung (je nachdem, was zuerst eintritt).

Anspruch auf die Dacia-Treuegarantie haben alle Halter, deren Fahrzeug zum Zeitpunkt der Wartung jünger als sechs Jahre und zwei Monate ist – ab dem Datum der Erstzulassung – oder weniger als 120.000 Kilometer zurückgelegt hat. Das Angebot gilt auch, wenn die bisherigen Wartungen nicht in einer Dacia-Vertragswerkstatt durchgeführt wurden. Der Fahrzeughalter muss allerdings nachweisen können, dass sein Auto bislang lückenlos nach Herstellervorgaben gewartet wurde.