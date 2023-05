5 Jahre Garantie-Erweiterung Dacia mit „All inclusive“-Angebot ohne Aufpreis

Bis zum 30. Juni 2023 bietet Dacia seinen Neuwagenkunden bei Finanzierung oder Leasing über die markeneigene Bank eine kostenlose Fünf-Jahres-Garantie an. Wartungsarbeiten und die erste Hauptuntersuchung sind inbegriffen.

Die Garantie beinhaltet ein Full-Service-Paket und kann für alle Modelle, mit Ausnahme des auf 225 Exemplare limitierten Sondermodells Duster Mat Edtion gewählt werden. Voraussetzung für das Angebot ist der Abschluss eines Leasing- oder Finanzierungsvertrags für einen Neu- oder Vorführwagen mit einer Laufzeit von mindestens 60 Monaten über Dacia Financial Services.

Fünf Jahre gut versorgt

Im Wartungspaket ist unter anderem der kostenfreie Austausch und die Reparatur defekter mechanischer, elektrischer und elektronischer Teile sowie der Kupplung, Auspuffanlage und der Fahrzeugbeleuchtung enthalten.

Hans-Dieter Seufert Der Dacia Jogger kommt ebenfalls mit Fünf-Jahres-Garantie.

Des Weiteren übernimmt die Renault-Tochter die Kosten für alle gesetzlich vorgeschriebenen Wartungsarbeiten. Dazu gehören unter anderem der Wechsel von Motor-, Getriebe- und Hinterachsöl oder auch der Austausch der Bremsflüssigkeit und der Zündkerzen. Auch der Tausch von Zahn- und Rillenriemen sowie von Diesel- und Reinluftfiltern zählt zum Umfang der Garantie. Verschleißteile wie Stoßdämpfer, Wischerblätter, Batterie oder Glühkerzen werden ebenso über einen Fünfjahreszeitraum kostenfrei ersetzt. Bremsbeläge und Bremsscheiben, Rußpartikelfilter, sämtliche Lampen und Kontrollleuchten sowie Auspufftopf und Endschalldämpfer runden die Liste, der von der Garantie erfassten Bauteile, ab.

Sollte eine Reparatur nicht innerhalb von drei Stunden oder am selben Tag möglich sein, wird ein Ersatzwagen von der Werkstatt zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieser Garantie übernimmt Dacia auch die Kosten der ersten Hauptuntersuchung nach drei Jahren.

Umfrage 16 Mal abgestimmt Wie wichtig ist Ihnen eine lange Laufzeit der Garantie? Nicht wichtig - die üblichen zwei Jahre genügen mir. Sehr wichtig - so kann ich viele Jahre lang beruhigt mit meinem Auto fahren. mehr lesen

Fazit

Mit der Fünf-Jahres Garantie inklusive eines Wartungsvertrages bietet Dacia ein attraktives Paket an. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, muss sich bald entscheiden. Bis 30. Juni muss dafür ein Finanzierung- oder Leasingvertrag bei Dacia Financial Services abgeschlossen werden. Normalerweise gewährt die rumänische Marke drei Jahre Garantie auf Neuwagen.