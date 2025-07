Dänen sind sauer: Fehmarnbelt-Tunnel verzögert sich wegen Deutscher Bahn

Klagewelle befürchtet

Die Gründe für die Verzögerung sind vielfältig. Zu den wichtigsten zählen langwierige Genehmigungsverfahren, eine Vielzahl von Einwendungen und das hohe Klagerisiko. Die Planung wurde in mehrere Abschnitte aufgeteilt, was den juristischen Angriffspunkt für Gegner des Projekts erhöht. Zudem ist der Bau des Sundtunnels technisch anspruchsvoll: Die geringe Wassertiefe des Fehmarnsunds macht eine Serienproduktion von Tunnelelementen wie in Dänemark unmöglich. Stattdessen müssen die Elemente individuell vor Ort gefertigt werden, was zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand bedeutet.