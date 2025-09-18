Deutschlandticket 2026: Der Preis steigt um 5 Euro

Dass das Deutschlandticket erhalten bleiben soll, darüber waren sich Bund und Länder einig. Nur in der Frage der Finanzierung bestand Abstimmungsbedarf. Jetzt haben sich die Länderverkehrsminister auf einen Preis für 2026 geeinigt. Für rund 14 Millionen Nutzer wird das Deutschlandticket im nächsten Jahr teurer.

Deutschlandticket kostet 2026 63 Euro Nach einstimmigem Ministerbeschluss soll der Preis um 5 Euro von derzeit 59 auf dann 63 Euro steigen. Das entspricht einer Preiserhöhung um 8,6 Prozent, gültig ab dem 1. Januar 2026. Für die Zukunft soll ein Index für die Preisentwicklung festgelegt werden. Formel muss die Preiserhöhung noch vom Bundesrat abgesegnet werden.