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Einigung bei Volkswagen: So viel erhalten die VW-Mitarbeiter

Einigung bei Volkswagen
So viel erhalten die VW-Mitarbeiter

Beim Autobauer VW haben sich Betriebsrat und Unternehmensführung auf eine Bonuszahlung für das Jahr 2025 geeinigt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.03.2026
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VW Logo Emblem beleuchtet Werk Produktion
Foto: Volkswagen AG

Nachdem der Autobauer im Januar seinen Kapitalfluss nach oben korrigiert und für 2025 einen Barmittelzufluss von sechs Milliarden Euro gemeldet hatte, hatte der Betriebsrat eine sogenannte Anerkennungsprämie für die Tarif-Mitarbeiter in Deutschland gefordert.

1.250 Euro extra im Mai

Wie das Manager Magazin berichtet, haben sich Unternehmensführung und Betriebsrat jetzt auf diese Sonderzahlung verständigt. Demnach sollen rund 100.000 Beschäftigte an sechs westdeutschen Standorten sowie in den drei sächsischen Werken eine Prämie in Höhe von 1.250 Euro brutto erhalten. Der Betrag soll im Mai ausgezahlt werden. Auch die Mitarbeiter im VW-Werk Osnabrück kommen in den Genuss der Prämie die dort als "Einmalzahlung 1.250 Euro für 125 Jahre Autobau in Osnabrück" deklariert ist.

"Unsere Erwartungshaltung an den Vorstand war klar: Eine Anerkennungsprämie für alle Kolleginnen und Kollegen im Tarif", zitiert das Manager Magazin die VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Es sei "nur folgerichtig und fair, dass nun alle Beschäftigtengruppen profitieren."

Von den sechs Milliarden Euro fließen damit also knapp 125 Millionen Euro an die Beschäftigten von Volkswagen. Aus dem Cashflow werden aber auch Bonuszahlungen für das Management bestritten.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version des Artikels stand, dass die Mitarbeiter im Werk Osnabrück keinen Bonus erhalten. Sie erhalten jedoch eine "Einmalzahlung 1.250 Euro für 125 Jahre Autobau in Osnabrück", das hat die Redaktion korrigiert.

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